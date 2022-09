Intel pracuje nad 34-rdzeniowymi procesorami Raptor Lake-S? W sieci pojawiły się doniesienia o tajemniczych układach, więc postanowiliśmy je zweryfikować i naprostować krążące plotki.

Konferencja Intel Innovation 2022 przyniosła sporo nowości – producent zaprezentował m.in. procesory Core 13. generacji, czy zapowiedział premierę karty graficznej Arc A770. Na konferencji pojawił się też wafel krzemowy z tajemniczymi procesorami.

Tajemnicze procesory Intela. Co to takiego?

Chodzi o tajemniczy wafel krzemowy, który został podpisany jako „L-Wafer-RPLS-34C Raptor Lake-S, 34 core” – może to sugerować, że jest to wafel krzemowy z 34-rdzeniowymi procesorami Raptor Lake-S. Smaczku dodaje fakt, iż obsługa stanowiska miała nie wiedzieć, jakie tak naprawdę układy znajdują się na krzemie.

Sprawa wydaje się o tyle nietypowa, że zapowiedziane modele Raptor Lake-S oferują maksymalnie 24 rdzenie (8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core). W sieci pojawiły się spekulacje, jakoby producent miał w planach wydanie wydajniejszych, 34-rdzeniowym modeli.

rozwiń

Tyle tylko… że najprawdopodobniej nie jest to dobry trop.

Bardziej spostrzegawczy zauważą, że jądra krzemowe mają 34 „duże” rdzenie (nie jest to konstrukcja hybrydowa, łącząca dwa typy rdzeni). Widać też 8-kanałowy kontroler pamięci RAM oraz coś co przypomina magistralę Intel Ultra Path Interconnect (UPI). Może to oznaczać, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z waflem krzemowym z serwerowymi układami Sapphire Rapids. Dopisek Raptor Lake-S najpewniej został błędnie umieszczony.

rozwiń

Taki scenariusz potwierdzają oficjalne materiały producenta. Wiemy, że układy Sapphire Rapids będą korzystać z różnych jąder krzemowych i właśnie jądro typu MMC (Medium Core Count) ma oferować 34 rdzenie.

Zagadka wydaje się rozwiązana. Niestety, Intel (przynajmniej jak na razie) nie planuje wydać desktopowych procesorów z 34 rdzeniami.

Źródło: Tom’s Hardware, Twitter @ Anshel Sag, Twitter @ RetiredEngineer