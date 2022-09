Rosną szanse na to, że wreszcie doczekamy się premiery gry Scorn. Czy najnowszy materiał podtrzymuje nadzieje na mocny tytuł?

Tak wygląda początek przygody w świecie Scorn

Scorn od pierwszych zapowiedzi zjednał sobie sporą sympatię, z kilku powodów całkiem wielu graczy zobaczyło tutaj produkcję z potencjałem. My również, do tego stopnia, że umieściliśmy Scorn na liście najlepiej zapowiadających się gier tego roku. Licząc przy tym nie tylko na dobrą rozgrywkę, ale również na planową premierę (bo wcześniej była ona opóźniania).

Póki co mamy jednak tylko i aż nowy materiał wideo. Tylko, bo chciałoby się już zagrać. Aż, ponieważ mówimy o ponad 8-minutowym zapisie fragmentów rozgrywki. Twórcy twierdzą, iż Scorn to nastrojowy, pierwszoosobowy, przygodowy horror. Jeśli tutaj ktoś nie poczucie się chociaż odrobinę przestraszony, to spokojnie.

Trzeba brać pod uwagę, że zaprezentowano początek gry, tak naprawdę to tylko wprowadzenie do bio-labiryntu, jak chyba można określać świat Scorn. Czego jak czego, ale klimatu trudno tej produkcji odmawiać i chyba od razu widać, że mamy do czynienia z inspirowaniem się twórczością H. R. Gigera, artysty, który stworzył ksenomorfa z filmowej sagi Obcy. Dalsze etapy powinny przynieść nie tylko kolejne łamigłówki, ale też więcej akcji i trochę walk (niekiedy lepszym pomysłem ma okazać się ukrycie przed wrogiem), co sugerowały wcześniej pokazywane materiały.

Scorn gameplay

Premiera Scorn już naprawdę blisko

Czekacie? No to odnotujecie, że Scorn ma zadebiutować 21 października. Tym razem nic nie powinno się już w tej kwestii zmienić.

Gra zmierza na PC (będzie dostępna za pośrednictwem Steam, Epic Games Store oraz GOG, a właściwie już jest w przedsprzedaży ze zniżką w wysokości 10%) oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Dla niektórych ważna będzie informacja, że od dnia premiery pojawi się w katalogu Xbox Game Pass.

Źródło: Ebb Software