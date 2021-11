Miały być nowe dowody osobiste. Takie nowoczesne, z odciskiem palca. Polak miał się poczuć częścią współczesnego, cyfrowego świata. Ale musi jeszcze poczekać, bo dokoła ma komputery z minionej ery.

Nowe dowody osobiste z odciskiem palca od listopada

Nowe dowody osobiste z odciskiem palca miały wejść w życie już w sierpniu, ale wówczas Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uniemożliwiła ich wdrożenie, ze względu na potencjalne zagrożenie stwarzane przez czytniki linii papilarnych zamówione w ramach rządowego kontraktu. Problem ten udało się zażegnać i od 8 listopada rzeczywiście rozpocznie się wydawanie tych nowych dokumentów. Jest jednak inny problem.

Na nowe dowody nie są gotowe (stare) komputery

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, w polskich urzędach gminy aż 2 komputery na 5 nie spełniają wymogów i nie obsłużą nowych dowodów. Są przestarzałe, gwarancje na nie już powygasały, a zainstalowane systemy operacyjne nie są już wspierane przez ich producentów. Choć na przykład w ramach programu „Cyfrowa gmina” dyrektorzy mogą ubiegać się o dotacje sięgające nawet 2 milionów złotych, to modernizacja sprzętu w urzędach ciągnie się w nieskończoność. Zdaje się, że przyjęto założenie, że skoro coś działa, to po co to zmieniać.

I w wielu przypadkach zgodzilibyśmy się z tym stwierdzeniem. Rzecz w tym, że w opisywanym przypadku mówimy o komputerach, które służą do przetwarzania naszych (niejednokrotnie wrażliwych) danych. Dobrze byłoby więc, gdyby miały chociaż współczesny system operacyjny, na bieżąco aktualizowany i tym samym zabezpieczony przed różnego rodzaju zagrożeniami. Dobrze też, żeby miały przynajmniej takie specyfikacje, które nie uniemożliwiałyby wprowadzenia jakiejkolwiek nowoczesnej technologii.

Problem jest znany. Tylko co z tego?

Kancelaria Premiera zapewnia – jak ponownie podaje Dziennik Gazeta Prawna – że problem jest jej znany, a komputery w urzędach gminy są na bieżąco wymieniane. Fakt jednak, że do wymiany pozostało 40% pecetów, a do terminu wprowadzenia nowych dowodów – kilka dni, sprawia, że nie brzmi to zbyt przekonująco ani optymistycznie.

