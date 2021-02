Czeka Cię wymiana dowodu osobistego? Jeśli tak i jeśli jednocześnie chcesz skorzystać z możliwości załatwienia formalności przez Internet, to warto się pośpieszyć.

Ustawa o dowodach osobistych zostanie zmieniona

Możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty cieszy się sporym zainteresowaniem. W 2020 roku było ich ponad dwa razy więcej (333 960) niż rok wcześniej (160 486), a tylko w styczniu tego roku aż 40 624. Niestety, w najbliższej przyszłości ta wygodna dla wielu opcja przestanie być dostępna. Dlaczego?

Wynika to z nowych regulacji prawnych. Rada Ministrów przyjęła właśnie przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych. Uwzględniono w nim rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 roku, do którego polskie przepisy muszą zostać dostosowane. Efekt? Od 2. sierpnia tego roku zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty.

W sierpniu zniknie możliwość składania online wniosków o dowód osobisty. Dlatego jeśli wiesz, że Twój dowód niebawem straci ważność – nie zwlekaj. Już teraz skorzystaj z naszej e-usługi. Potrzebujesz #profilzaufany i zdjęcie To proste#ePolakpotrafi https://t.co/hNyGSmuLX9 — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) February 16, 2021

Nowy dowód osobisty z lepszymi zabezpieczeniami

Czy nowe regulacje prawne mają tutaj głębsze uzasadnienie? Tak. Nowy dowód osobisty, a właściwie e-dowód osobisty, to zmieniony wygląd dokumentu, a przede wszystkim rozbudowana zawartość warstwy graficznej i elektronicznej. Państwa należące do UE zostały zobowiązane do umieszczania w nich odpowiednio podpisu oraz drugiej cechy biometrycznej - odcisków palców posiadacza. Właśnie dlatego wniosku o dowód osobisty nie będzie można składać online. I podpis i odciski palców będą składane (pobierane) w urzędzie gminy.

Zmiany mają na celu przede wszystkim zmniejszenie ryzyka związanego z fałszowaniem dokumentów. Warto dodać, że nie obejmują one osób do 12. roku życia. W ich przypadku nadal można będzie skorzystać z drogi elektronicznej.

Czy musisz wymienić dowód osobisty?

Od 2. sierpnia każdy będzie otrzymywał dokument zgodny z nowym wzorem. Czy każdy musi się o niego starać? Nie. Osoby, których obecny dowód będzie ważny jeszcze przez dłuższy czas nie mają obowiązku wymiany. Można się nim posługiwać aż do wyznaczonego wcześniej terminu.

Źródło: @CyfryzacjaKPRM, gov.pl

