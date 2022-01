Być może Apple szykuje się do prezentacji nie tylko nowego iPhone'a SE, ale także nowego iPada Air. Premiera obydwu urządzeń może mieć miejsce na jednej konferencji.

iPad Air 5. generacji już tej wiosny?

Podstawowy iPad jest dla niektórych zbyt skromnym pokazem możliwości Apple, w przypadku iPada mini mamy do czynienia ze stosunkowo niewielkim ekranem, a iPad Pro to z kolei propozycja raczej dla profesjonalistów. Złotym środkiem często okazuje się iPad Air. I wreszcie pojawiły się doniesienia na temat jego odświeżenia.

iPad Air 4. generacji z września 2020 roku to wciąż najnowszy przedstawiciel tej linii. Chociaż nadal oferuje specyfikację wystarczającą do w pełni komfortowej pracy, w ostatnim czasie można zauważyć, że znacznie pogorszyła się jego dostępność w sklepach. Może to również sygnał ku temu, iż całkiem blisko do debiutu następcy. Są jednak inne, wyraźniejsze. Wedle informacji docierających z Chin, iPad Air 5. generacji ma zostać zaprezentowany już tej wiosny. Wielce prawdopodobne, że będzie miało to miejsce na konferencji, na której pokazywany będzie nowy iPhone SE.

Co zaoferuje nowy iPad Air?

Wedle tych samych źródeł, specyfikacja techniczna może być dość mocno zbliżona do tej, jaką oferuje ostatni iPad mini. To oznacza, że względem iPada Air 4. generacji pojawiłby się wydajniejszy procesor A15 Bionic. W obudowie powinny znaleźć się też lepsze aparaty fotograficzne i moduł do obsługi sieci 5G (zapewne opcjonalny).

Ekran raczej pozostanie 10,9-calowy, oczywiście ze wsparciem Apple Pencil (2. generacji). W kwestii designu nie wypada nastawiać się na rewolucję, nie zanosi się też na przejście z Touch ID na Face ID, z jakim mieliśmy już do czynienia w linii Pro.

