Google stawia na bezpieczeństwo w Internecie. Nowej inicjatywie przyświeca wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu “przechylenia równowagi”; skoro cyberprzestępcy tak chętnie sięgają po narzędzia AI, najwyższa pora wzmocnić szeregi "cyberobrońców".

Znak czasów. Nie sposób rozmawiać o bezpieczeństwie pomijając zagrożenia czyhające w czeluściach Internetu. Cyberprzestępcy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane metody, by osiągnąć swoje cele: od korzyści finansowych po uprawianie propagandy. Gigant z Mountain View ma konkretny plan, który wzmocni szeregi “cyberobrońców”.

Google ma plan: oto AI Cyber Defense

W trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa ogłoszono nową inicjatywę z ramienia Google. AI Cyber Defense, bo o niej mowa, stawia na poprawę bezpieczeństwa w sieci przy użyciu sztucznej inteligencji.

“Sztuczna inteligencja znajduje się na ostatecznym rozdrożu – takim, na którym decydenci, specjaliści ds. bezpieczeństwa i społeczeństwo obywatelskie mają szansę w końcu przechylić równowagę cyberbezpieczeństwa z atakujących na cyberobrońców” – czytamy w oficjalnym komunikacie Google.

Filary AI Cyber Defense

W ramach inicjatywy AI Cyber Defense kontynuowane będą inwestycje w infrastrukturę obsługującą AI. W okresie od 2019 r. do 2024 r. Google zainwestuje ponad 5 mld dolarów w centra danych w Europie, co zwiększy tak bezpieczeństwo, jak i dostępność usług.

Ważnym filarem omawianej inicjatywy jest dalszy rozwój Secure AI Framework - platformy określającej najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa systemów AI. Z kolei AI For Cybersecurity to program wsparcia dla nowych firm z sektora IT. 17 startupów z Europy i USA otrzyma nieocenioną pomoc (narzędzia AI, szkolenia).

Kolejny element to rozszerzenie programu seminariów dotyczących cyberbezpieczeństwa tak, by objęły “całą Europę”. Ich wartość to 15 mln dolarów. Zapowiedziano również napędzane sztuczną inteligencją narzędzie open source Magika, które zostało powołane do życia w celu identyfikacji złośliwego oprogramowania.

"Magika przewyższa konwencjonalne metody identyfikacji plików, zapewniając ogólny wzrost dokładności o 30% i do 95% wyższą precyzję w przypadku tradycyjnie trudnych do zidentyfikowania, ale potencjalnie problematycznych treści, takich jak VBA, JavaScript i Powershell." – czytamy w oficjalnym komunikacie Google.

Źródło: Google