Do ilu można podkręcić procesor w komputerze? Overclockerzy z zespołu ASUS ROG ustanowili nowy rekord świata – udało im się przyspieszyć topowy procesor Intela do 9 GHz.

Intel Core i9-13900K to procesor marzenie, który wyróżnia się dobrym potencjałem na podkręcanie, szczególnie na to ekstremalne. Udowodnili to overclockerzy z zespołu ASUS ROG, który ustanowili nowy rekord świata w podkręcaniu procesora w komputerze.

Intel Core i9-13900K bije rekord świata w podkręcaniu

Overclockerzy wykorzystali specjalnie wyselekcjonowaną sztukę procesora Intel Core i9-13900K, którą schłodzili za pomocą ciekłego helu (-250° C). Konieczne było jeszcze wykorzystanie overclockerskiej płyty głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex, specjalnej pasty termoprzewodzącej ThermalRight TFX i zasilacza ASUS ROG Thor 1600 W.

Oprócz niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym helem, overclockerzy musieli wprowadzić modyfikację płyty głównej do ręcznego sterowania trybem Slow Mode. Nie obyło się jednak bez komplikacji, bo podczas ekstremalnego podkręcania jeden port USB na płycie odmówił posłuszeństwa.



Intel Core i9-13900K podkręcony do 9008 MHz (kliknij, aby przejść do walidacji wyniku)

Podkręcanie procesora z użyciem niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym helem daje większe możliwości, ale jest dużo bardziej skomplikowane niż przy wykorzystaniu chłodzenia ciekłym azotem

Cała operacja zakończyła się sukcesem. Overclocker Jon “Elmor” Sandström zdołał zwiększyć taktowanie procesora do 9008 MHz, co klasyfikuje się jako nowy rekord świata w podkręcaniu. Wcześniejszy rekord 8812 MHz też został ustanowiony na modelu Core i9-13900K, ale został ustanowiony przy użyciu chłodzenia ciekłym azotem.

Przy okazji ustanowiono dwa nowe rekordy wydajności – overclocker safedisk w benchmarku PiFast uzyskał wynik 6,850 sekundy, a w SuperPI 32M uzyskał wynik 3 minut i 3,788 sekundy (obydwa wyniki wymagały jednak zmniejszenia taktowania procesora do 8441 MHz).

I jasne, mówimy o niekonwencjonalnym, ekstremalnym overclockingu, które w żaden sposób nie może się równać z domowym podkręcaniem. Świat ekstremalnego overclockingu rządzi się jednak swoimi prawami, a takie rekordy jak najbardziej zasługują na uznanie. Ciekawe jak długo będziemy musieli czekać na przekroczenie magicznej granicy 10 GHz...

Źródło: ASUS, Intel, HWBot, Elmor Labs