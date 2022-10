Intel przejmuje rekord świata w kategorii najwyższego taktowania procesora. Szwedzki overclocker Elmor zdołał podkręcić najnowszy model Core i9-13900K do 8,8 GHz - po 10 latach udało się pobić sławny wynik ustanowiony na modelu AMD FX 8350.

Procesor Intel Core i9-13900K zaskakuje świetną wydajnością, a przy okazji wyróżnia się dużym potencjałem na podkręcanie. I wiecie co? Zapewnienia producenta dotyczące overclockingu wcale nie były ściemą. Przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod chłodzenia da się uzyskać naprawdę wysokie zegary. Dobrym przykładem jest seria rekordów, które uzyskano na imprezie ASUS ROG Z790 OC Event.

Rekord świata w podkręcaniu procesora - Core i9-13900K podkręcony do 8,8 GHz

Na imprezie ASUS ROG Z790 OC Event pojawili się najbardziej utytułowani overclockerzy na świecie, którzy spróbowali swoich sił w podkręcaniu procesora Intel Core i9-13900K na overclockerskiej płycie głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Warto zwrócić uwagę na rekord w taktowaniu procesora.



Rekord podkręcania procesora - kliknij, aby przejść do walidacji wyniku

Szwedzki overclocker Elmor zdołał przyspieszyć procesor Core i9-13900K ze standardowych 5800 MHz do 8812 MHz. Tym samym pobił on rekord świata w najwyższym taktowaniu procesora (wcześniejszy rekord należał do tajwańskiego overclockera Andre Yang i został ustanowiony na procesorze AMD FX 8350 – wówczas udało się go przyspieszyć do 8794 MHz).

Warto jednak zaznaczyć, że do uzyskania tak wysokiej częstotliwości wymagane było zastosowanie niekonwencjonalnego chłodzenia ciekłym azotem (overclocker wykorzystał tutaj prototypowy kontener na ciekły azot ElmorLabs Volcano LN2). Poniżej możecie zobaczyć zapis całego podkręcania procesora.

Czy jest się z czego cieczyć? Pewnie! Wprawdzie wynik został ustanowiony tylko na jednym rdzeniu i nie był w żaden sposób stabilny, ale ekstremalne bicie rekordów jednak rządzi się własnymi prawami (to zupełnie inna kategoria, niż domowe podkręcanie komputera).

Ciekawe kiedy ktoś pobije rekord Elmora (i czy będziemy musieli na to czekać kolejne 10 lat)...

Źródło: HWBot, Elmor Labs