Nowy Xbox będzie "mocno nastawiony na Windows". Zacny przeciek

Konsola Xbox następnej generacji może być zupełnie czymś innym, niż wszyscy się spodziewają. Nowe przecieki rzucają światło na potencjalne zamiary Microsoftu.

Powszechnie wiadomo, że Microsoft nie zrezygnuje z konsol. Prawdziwą perłą w koronie giganta z Redmond ma być Xbox nowej generacji - konsola, która podobno zagwarantuje “największy skok technologiczny w historii”, jak stwierdziła Sarah Bond, prezes działu Xbox. Co wiemy o tym sprzęcie? Znany w branży Jez Corden dzieli się nowymi ustaleniami o nieoficjalnym charakterze.

Jaki będzie nowy Xbox?

Nowa konsola Xbox będzie “urządzeniem referencyjnym”, co uczyni z niej bazę dla producentów wytwarzających urządzenia na wzór Asus ROG Ally. Więc jest to kolejny trop, który prowadzi do Xbox Handheld.

“Następna konsola Xbox będzie mocno nastawiona na system Windows i najprawdopodobniej będzie urządzeniem referencyjnym dla producentów tworzących urządzenia takie jak ASUS ROG Ally. Podobnie jak Surface Pro 11 jest urządzeniem referencyjnym dla komputerów AI.” - przekazuje Jez Corden w serwisie X.

Nie jest wykluczone, że nowy Xbox zostanie wyposażony w system Windows 12. To powinno sprawić, że na nowym sprzęcie bez problemów uruchomimy gry z platformy Steam lub Epic Games Store.

Branża nie jest zgodna, co dokładnie Microsoft szykuje w ramach nowej generacji sprzętu. To będzie tylko Xbox Handheld, czy ofertę wzbogaci tradycyjna konsola, będąca odpowiednikiem nowej generacji Xbox Series X|S? Tyle pytań, a tak niewiele odpowiedzi.

Źródło: X, Game Rant