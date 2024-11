Konsole do gier

O stale rosnącej popularności przenośnych konsol do grania świadczy fakt, że kolejni branżowi giganci snują ambitne plany wobec tego segmentu rynku. Xbox również dołącza do wyścigu – handheld “zielonych” został potwierdzony.

Trzeba przyznać, że Steam Deck okazał się swego rodzaju impulsem dla branży, który zmotywował producentów do opracowania własnych wersji przenośnych konsol do grania. Wymieniać można praktycznie bez końca:

Dziwić może nieobecność PlayStation oraz Xbox. Oczywiście, istnieje coś takiego jak PlayStation Portal, ale nie jest to pełnoprawne “kieszonkowe PS5”. Jak wobec tego sytuacja wygląda u bezpośredniej konkurencji Sony? Phil Spencer, prezes Microsoft Gaming, ujawnia kilka cennych informacji.

Xbox handheld to nie jest branżowa plotka

Phil Spencer w wywiadzie z serwisem Bloomberg przyznał, że Xbox handheld znajduje się aktualnie w bardzo wczesnej fazie. Zespół odpowiedzialny za rozwój urządzenia analizuje aktualnie trendy i warunki panujące na rynku handheldów, tworząc jednocześnie prototypy.

“Uważam, że nasz zespół może stworzyć coś naprawdę innowacyjnego, ale na razie skupiamy się na tym, by być dobrze poinformowanymi poprzez zdobywanie doświadczenia i śledzenie wydarzeń” – mówi Phil Spencer.

Potencjalna premiera to pieśń raczej odległej przyszłości i nie zanosi się na to, by Xbox handheld zadebiutował w 2025 r.

Xbox tworzy przenośną konsolę do grania, a co z PlayStation?

W tej kwestii można posiłkować się jedynie branżowymi plotkami. Jedna z nich może sugerować, że Sony chce wydać pełnoprawną konsolę nowej generacji, czyli PS6, oraz jej “bardziej przystępny cenowo” wariant. Opcje więc są dwie, o ile przeciek ma jakiekolwiek znamiona prawdy:

Dwie wersje stacjonarnej konsoli, z czego jedna będzie “okrojona”, co tłumaczyłoby niższą cenę. Lub “zwykłe” PS6 oraz handheld Sony. Niemniej to są spekulacje mające oparcie w branżowych przeciekach. Jedno jest pewne: szał na handheldy trwa, co raczej nie mogło umknąć uwadze gigantów branży.

Źródło: TechSpot