Ledwo odetchnęliśmy po premierze pierwszych kart graficznych GeForce RTX 3000 z generacji Ampere, a w sieci już pojawiają się plotki o kolejnej serii układów graficznych Nvidii - jeżeli wierzyć przeciekom, producent szykuje dla nas dużą niespodziankę.

Karty graficzne GeForce RTX 3000 „Ampere” podniosły poprzeczkę w kwestii wydajności i efektywności energetycznej. Nvidia nie zamierza jednak na tym poprzestawać i pracuje nad kolejną generacją układów graficznych - do tej pory podejrzewano, że będą to nowoczesne modele o nazwie kodowej Hopper (po Grace Hopper – amerykańskiej pionierce informatyki). Wygląda jednak na to, że producent opóźnił premierę układów Hopper i w międzyczasie wyda jeszcze inne konstrukcje.

Nvidia pracuje nad kolejną generacją kart graficznych

Użytkownik kopite7kimi z Twittera, który jest znany z wiarygodnych przecieków na temat sprzętu, dotarł do informacji, jakoby Nvidia obecnie pracowała nad procesorami graficznymi z generacji Lovelace (po Ada Lovelace – brytyjskiej matematyczce). Układy będą produkowane w 5-nanometrowej litografii, co powinno przełożyć się na możliwość jeszcze większego upakowania tranzystorów.

GA102 has a "7*6" structure.

Maybe AD102 will get a "12*6" structure. — kopite7kimi (@kopite7kimi) December 28, 2020

Najbardziej zaskakująca wydaje się informacja o zwiększeniu liczby bloków obliczeniowych. Topowy układ Nvidia Lovelace - AD102 miałby się składać z 12 bloków GPC (dla porównania układ Nvidia Ampere GA102 ma „tylko” 7 bloków GPC). Równocześnie oznaczałoby to zwiększenie jednostek cieniujących i – co chyba nas najbardziej interesuje - potężny wzrost wydajności.

Kiedy powinniśmy się spodziewać premiery kart graficznych Nvidia Lovelace (GeForce RTX 4000)? Co prawda jest jeszcze za wcześnie, by określić jakiś dokładny termin, ale kopite7kimi nie spodziewa się ich wcześniej niż w 2022 roku.

Źródło: Twitter @ kopite7kimi

