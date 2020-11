Zapowiedź kart graficznych AMD Radeon RX 6000 wzbudziła sporo emocji. Jednym z najciekawszych rozwiązań wprowadzonych w nowej serii ma być technologia Smart Access Memory, która pozwala zoptymalizować komunikację procesora z pamięcią wideo karty graficznej.

Producent chwali się, że funkcja przekłada się na dodatkowy wzrost wydajności – w przypadku karty Radeon RX 6800 XT różnica ma wynosić nawet 11% (wszystko jednak zależy od konfiguracji i konkretnego tytułu).

Warto jednak zauważyć, że technologia AMD Smart Access Memory działa tylko na konfiguracjach z procesorami AMD Ryzen 5000 i płytami głównymi X570 lub B550 (korzysta z PCI-Express 4.0).

Okazuje się, że podobne rozwiązanie może być wprowadzone także w kartach graficznych Nvidii – temat Smart Access Memory został poruszony przez producenta w oświadczeniu dla serwisu GamersNexus.

Hard to fit in a tweet, but basically, they're working on enabling the same feature as AMD Smart Access Memory (AMD GPU+CPU=Perf uplift) on both Intel and AMD. No ETA yet. Doesn't look like it'll be ready before RX 6000 launch, but we'll keep an eye on development.