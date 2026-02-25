Rzucają wyzwanie Intelowi i AMD. NVIDIA wejdzie do gry o laptopy

Na rynku procesorów do laptopów nadchodzi powiew świeżości. Do znanych graczy może wkrótce dołączyć nowy, a pierwsi producenci już testują sprzęt oparty na nadchodzącym układzie. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się jedna z najciekawszych premier 2026 roku.

Jeszcze kilka lat temu rynek procesorów do laptopów wydawał się zamkniętym klubem. W segmencie mobilnym dominowały układy Intel i AMD, a w ostatnim czasie coraz śmielej do gry wszedł Qualcomm z układami Snapdragon opartymi na architekturze ARM. Teraz jednak na horyzoncie pojawia się czwarty gracz – NVIDIA, którą większość użytkowników kojarzy przede wszystkim z kartami graficznymi GeForce i akceleratorami AI.

Do tej pory firma bardzo oszczędnie dzieliła się informacjami o swoich planach dotyczących procesorów do laptopów. Jednak najnowsze doniesienia rzucają na projekt znacznie więcej światła.

Nowy procesor NVIDIA jeszcze w 2026 roku?

Według informacji opublikowanych przez The Wall Street Journal, NVIDIA przygotowuje swój długo wyczekiwany konsumencki procesor do laptopów, którego premiera ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 roku. Układ ma wykorzystywać podejście typu system-on-chip (SoC), integrujące CPU, GPU oraz NPU w jednym pakiecie.

To oznacza, że NVIDIA nie chce jedynie dostarczać grafiki – planuje zaoferować kompletną platformę obliczeniową dla cienkich i lekkich laptopów, z naciskiem na energooszczędność i długi czas pracy na baterii. Według raportu, pierwsze urządzenia oparte na tych chipach mogą trafić na rynek w ciągu kilku miesięcy od premiery samego procesora. Wśród potencjalnych partnerów OEM wymienia się m.in. Dell oraz Lenovo, choć żadne konkretne modele nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

ARM zamiast x86

Nowy procesor NVIDIA ma być oparty na architekturze ARM, a nie klasycznym x86. To istotna zmiana, która wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tradycyjnych układów Intela i AMD w kierunku bardziej energooszczędnych rozwiązań.

Według raportu NVIDIA współpracuje przy projekcie z MediaTek. Wewnętrzne oznaczenia układów to N1 oraz N1X. Co ciekawe, wcześniejsze przecieki sugerują, że oba chipy bazują na tym samym GB10 Superchip, wykorzystywanym w miniaturowym komputerze AI DGX Spark. Wariant N1X ma oferować nawet 20 rdzeni CPU ARM oraz zintegrowany układ graficzny z 48 jednostkami wykonawczymi SM (6144 rdzeni CUDA).

Lenovo i Dell już testują nowe układy

Choć NVIDIA oficjalnie nie ogłosiła jeszcze żadnego z nowych procesorów, w sieci pojawiło się kilka mocnych sygnałów wskazujących na zbliżającą się premierę. Wcześniej Lenovo przypadkowo ujawniło kilka nadchodzących modeli z serii Yoga i Legion na stronie wsparcia technicznego. Konstrukcja Dell pojawiła się w bazie benchmarka Geekbench.

Mimo rosnących oczekiwań NVIDIA pominęła targi CES bez jakiejkolwiek zapowiedzi mobilnych procesorów, a wcześniejsze plotki o możliwym opóźnieniu premiery do końca 2026 roku nie zostały jednoznacznie zdementowane.

Drugi projekt – z Intelem w tle

Raport "The Wall Street Journal” wspomina również o osobnym projekcie realizowanym wspólnie z Intel. W tym przypadku chodzi o połączenie procesora x86 Intela z grafiką oraz technologią przetwarzania neuronowego NVIDIA.

Taki układ miałby celować w smukłe laptopy, oferując znacznie lepszą wydajność graficzną bez konieczności stosowania osobnej, dedykowanej karty graficznej. Byłaby to interesująca alternatywa dla obecnych konstrukcji z iGPU, szczególnie w segmencie premium.

Ogłoszenie na GTC 2026?

Na razie NVIDIA nie ujawniła oficjalnych specyfikacji, cen ani finalnych konfiguracji żadnego z układów. Jednak zbliżająca się konferencja NVIDIA GTC 2026 (16–19 marca) wydaje się naturalnym miejscem do zaprezentowania nowej mobilnej platformy.

Jeśli doniesienia "The Wall Street Journal” się potwierdzą, rok 2026 może przynieść największą od lat zmianę w segmencie procesorów do laptopów. Wejście NVIDIA do gry nie tylko zwiększyłoby konkurencję wobec Intela, AMD i Qualcomma, ale mogłoby również znacząco przyspieszyć rozwój komputerów zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji – z potężnym GPU i NPU w jednym, energooszczędnym układzie SoC.