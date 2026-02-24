Lenovo bije na alarm: składajcie zamówienia tak szybko, jak to tylko możliwe

Lenovo bije na alarm – niedobór pamięci DRAM i NAND zmusi producenta do podwyżek cen komputerów, tabletów i serwerów. Firma apeluje do partnerów, aby "składali zamówienia jak najszybciej”, jeśli chcą uniknąć wyższych kosztów sprzętu w nadchodzących tygodniach.

Kryzys na rynku pamięci RAM i dysków SSD narasta, a producenci sprzętu coraz częściej informują o podwyżkach cen. Lenovo ostrzegło swoich partnerów w Ameryce Północnej, że niektóre komercyjne produkty – w tym komputery, tablety i smartfony – mogą zdrożeć już w marcu, jeśli zamówienia nie zostaną złożone i wysłane na czas, informuje serwis CRN.

Lenovo ostrzega partnerów

W liście do partnerów McFarland wykorzystał ostrzeżenie dotyczące cen urządzeń klienckich, aby poprosić ich o "składanie zamówień tak szybko, jak to możliwe” – konkretnie u dystrybutorów do środy, 25 lutego. Miało to pozwolić uniknąć podwyżek cen w marcu, ponieważ zamówienia złożone i wysłane przed końcem marca będą mogły zachować aktualne stawki. Natomiast te, które zostaną złożone wcześniej, ale nie zostaną wysłane do 31 marca, będą musiały zostać przeliczone według nowych cen.

Niedobór pamięci, napędzany m.in. przez rozwój centrów danych AI, powoduje wzrost cen DRAM i NAND w całym przemyśle. Podobne ostrzeżenia wydali już HPE i Cisco. Partnerzy doceniają Lenovo za klarowne terminy i politykę zamówień, która pozwala przewidzieć zmiany cen i terminów realizacji.

Lenovo ma jedną przewagę

Warto zaznaczyć, że zmiany dotyczą także Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG), czyli jednostki odpowiedzialnej za serwery i pamięci masowe. W ISG firma już zaczęła korygować ceny wybranych dużych ofert i tymczasowo wstrzymała program bonusów dla partnerów pozyskujących nowych klientów.

Zdaniem Lenovo uproszczenie portfolio ISG po ostatniej restrukturyzacji pozwala lepiej zarządzać dostępnością produktów i krótszymi terminami realizacji – to ważna przewaga w warunkach niedoboru pamięci. Partnerzy i klienci powinni monitorować terminy zamówień i wysyłek, aby uniknąć niespodziewanych podwyżek.

Lenovo: jesteśmy w pełni przygotowani

Jako benchmark.pl poprosiliśmy Lenovo o komentarz dotyczący kryzysu na rynku sprzętu i pytaliśmy, czy podobnych problemów można spodziewać się na polskim rynku. Otrzymaliśmy globalne oświadczenie firmy:

Wykorzystując innowacje jako motor wzrostu, będziemy nadal opierać się na doskonałości operacyjnej, aby skutecznie poruszać się w cyklach rynkowych i wychodzić z nich jeszcze silniejsi. Dzięki naszej skali, odpornej globalnej sieci dostaw oraz silnym partnerstwom wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy osiągać lepsze wyniki niż rynek – podczas pandemii, w okresie ceł handlowych, a ostatnio także w obliczu wzrostu kosztów komponentów i niedoborów dostaw. W każdym cyklu konsekwentnie zabezpieczaliśmy komponenty, zwiększaliśmy udział w rynku i poprawialiśmy rentowność. Patrząc w przyszłość, niezależnie od tego, jak będzie zmieniał się rynek, Lenovo jest w pełni przygotowane, aby zapewniać ciągły wzrost przychodów i poprawę rentowności dzięki jeszcze większej odporności oraz lepszej realizacji działań.

foto na wejście: Adobe Stock