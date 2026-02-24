Byli gigantem branży. Ich telewizory wyprodukuje ktoś inny

Produkcja telewizorów staje się coraz mniej opłacalna dla wielu graczy. Ci wolą licencjonować swoją markę do producentów tworzących panele dla wielu kontrahentów. Na taki los zdecydowała się kolejna japońska firma.

Panasonic kończy z samodzielną produkcją telewizorów i przekazuje wytwarzanie, marketing oraz sprzedaż modeli z własnym logo chińskiej firmie Skyworth. Podczas wydarzenia opisującego tę współpracę oraz zapowiadającego nowe modele przedstawiciel Panasonica zapowiedział pełne wsparcie jakościowe i współtworzenie topowych OLED-ów.

Firma zapewni też obsługę posprzedażową dla wszystkich telewizorów kupionych do marca 2026 r. oraz dla modeli dostępnych od kwietnia.

Koniec telewizorów Panasonic "Made in Japan"

Pod nową umową partner poprowadzi sprzedaż, marketing i logistykę w regionie, a Panasonic zajmie się ekspertyzą i kontrolą jakości z pełnym wspólnym rozwojem najwyższych modeli OLED - przekazano podczas prezentacji. W Europie obie firmy chcą osiągnąć dwucyfrowy udział rynkowy, a Skyworth wyprodukuje także telewizory na rynek amerykański. Producent rezygnuje tym samym z własnych linii produkcyjnych.

Panasonic przez lata ograniczał zaangażowanie w TV. Po dominacji na rynku telewizorów plazmowych w 2014 r. zakończył ich produkcję, a w 2016 r. całkowicie wycofał się ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Plany na pełne przekierowanie produkcji do zewnętrznego podmiotu ujawniono w 2021 roku, ale w 2024 r. producent wrócił na rynki z modelami OLED i Mini LED projektowanymi w Japonii. W lutym 2025 r. prezes Yuki Kusumi mówił, że firma jest przygotowana na sprzedaż biznesu telewizorowego, jeśli będzie to konieczne.

Praktycznie nie ma już produkcji telewizorów w Japonii: wcześniej zrezygnowały m.in. Sharp, Toshiba, Hitachi i Pioneer. Na początku roku Sony ogłosiło sprzedaż 51 proc. działu home theater, w tym TV, do TCL. Globalnie prym wiodą wytwórcy z Korei Południowej i Chin, a Skyworth należy do czołówki marek z przychodami w top 5 w I kw. 2025 r., choć nie utrzymuje tej pozycji stale.

Podczas premiery współpracy pokazano dwa prototypy ekranów OLED, w tym model z najnowszym panelem Tandem WOLED dostarczonym przez LG Display. Producent nie zwalnia tempa i chce zachować obecność na rynku mimo że produkcją zajmie się Skyworth. Dla japońskiej marki to sposób na ograniczenie nakładów przy zachowaniu standardów obrazu i wpływu na rozwój topowych serii.

