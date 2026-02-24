Apple i Google się dogadali. Przełom w przesyłaniu wiadomości

Przesyłanie wiadomości między smartfonami z iOS i Androidem będzie nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. Choć niekoniecznie w Polsce.

System iOS 18 z 2024 roku był aktualizacją przełomową, bo wniósł długo wyczekiwaną obsługę wiadomości RCS. Dzięki temu użytkownicy iPhone’ów i telefonów z Androidem zyskali wyższy limit znaków, opcjonalne działanie w sieci Wi-Fi, możliwość wysyłania wysokiej jakości plików multimedialnych oraz obsługę czatów grupowych. Wcześniej funkcje te działały wyłącznie na linii iOS-iOS w ramach iMessage oraz Android-Android w ramach RCS.

Ostatnim brakującym elementem układanki było szyfrowanie end-to-end. Na rynku brakowało multiplatformowego protokołu bezpieczeństwa, który pozwoliłby na bezpieczne przesyłanie wiadomości RCS między różnymi systemami. Organizacja GSM Association ogłosiła rozpoczęcie prac nad takim protokołem we wrześniu 2024 roku, a pół roku później Apple zapowiedział jego wdrożenie. I wreszcie coś ruszyło.

iOS 26.4 z szyfrowanymi wiadomościami RCS

“W ramach tej wersji beta szyfrowanie end-to-end (E2EE) dla protokołu RCS zostanie udostępnione do testów między urządzeniami Apple i Android“ - ujawnił producent iPhone’ów w opisie testowej wersji systemu iOS 26.4 Beta 2. Firma dodała jednak, że funkcja nie zostanie dostarczona w ostatecznej wersji iOS 26.4, lecz jednej z późniejszych aktualizacji.

O ile po stronie iPhone’ów konieczne będzie uaktualnienie całego systemu operacyjnego, o tyle na Androidzie wystarczy aktualizacja aplikacji Wiadomości Google. Kompatybilna wersja też znajduje się jednak na fazie w fazie beta.

E2EE to technologia szyfrowania, która uniemożliwia dostawcom usług wiadomości, operatorom komórkowym czy producentom smartfonów przeglądanie treści wysyłanych wiadomości. Dzięki temu komunikacja na linii iOS-Android stanie się bezpieczna jak nigdy w historii.

Co z RCS na iPhone’ach w Polsce?

Obsługa standardu RCS na iPhone’ach wymaga inicjatywy ze strony operatora komórkowego. I tu pojawia się problem, bo - jak wynika z danych udostępnionych przez Apple’a - wdrożenie RCS na iOS przeprowadzili jak dotąd operatorzy z raptem 8 krajów w Europie: Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Wielkiej Brytanii.

W naszym kraju wsparcia dla RCS na iPhone’ach nie zapewnił jak dotąd żaden operator, więc Polacy przesyłający wiadomości między systemami wciąż są skazani na technologię SMS. Kto wie, może zmieni się to teraz, gdy dodanie szyfrowania end-to-end może się przełożyć na wzrost zainteresowania tym standardem ze strony klientów.