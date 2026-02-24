  • benchmark.pl
Tyle ma kosztować GTA 6? Sklep opublikował... i usunął ofertę

Paweł Maziarz
W sieci pojawiły się nowe przecieki dotyczące ceny GTA 6. Sklep Loaded opublikował kartę produktu, która szybko zniknęła ze strony. Wpis od razu wywołał wątpliwości – zwłaszcza że obejmował także wersję PC, której premiery wciąż nie potwierdzono.

Grand Theft Auto VI znów znalazło się w centrum uwagi. Jak informuje Insider Gaming, w cyfrowym sklepie Loaded na krótko pojawiła się karta produktu z konkretną ceną gry. Standardowa wersja na Xbox Series X/S została wyceniona na 89,99 funta, co po przeliczeniu daje ok. 430–440 zł w zależności od aktualnego kursu.

Co ciekawe, w ofercie widniała także wersja PC w formie kodu do Rockstar Games Launcher – w cenie 60,99 funta (ok. 290–300 zł). Obecnie oferta już nie jest dostępna – została usunięta ze strony sklepu.

GTA 6 - ceny podane przez Loaded

Czym jest Loaded i czy to wiarygodne źródło? 

Loaded to sklep z cyfrowymi kluczami do gier, wcześniej działający pod nazwą CD Keys. Serwis sprzedaje kody na konsole oraz PC i jest szczególnie popularny wśród graczy komputerowych, ponieważ często oferuje niższe ceny niż oficjalne sklepy producentów czy platform. 

Warto jednak podkreślić, że Loaded nie jest oficjalnym kanałem komunikacji wydawców i nie ma uprawnień do ujawniania cen przedpremierowych. W przypadku głośnych tytułów sklepy tego typu często stosują tzw. placeholdery – tymczasowe, orientacyjne ceny, które pozwalają uruchomić kartę produktu przed ogłoszeniem szczegółów przez wydawcę. 

Cena placeholder i wątpliwa wersja PC 

Na ten moment Rockstar nie potwierdził oficjalnej ceny GTA 6. Co więcej, nie ogłoszono również premiery wersji PC równolegle z konsolami. Historia pokazuje, że studio często wypuszcza swoje gry na komputery z opóźnieniem względem PlayStation i Xboxa. 

Sama obecność wersji PC w sklepie może więc sugerować, że mamy do czynienia z ceną czysto techniczną – wpisaną "na zapas”. Różnica między 89,99 funtów a 60,99 funtów dodatkowo podaje w wątpliwość autentyczność wyceny.

Czy GTA 6 będzie najdroższą grą w historii? 

Spekulacje o cenie GTA 6 trwają od miesięcy. Produkcja tej skali może stać się pretekstem do podniesienia standardowej ceny gier AAA powyżej obecnych poziomów, o czym kiedyś rozmawialiśmy w redakcji benchmark.pl. Jednak dopóki Rockstar i Take-Two nie przedstawią oficjalnych informacji, listing ze sklepu Loaded należy traktować wyłącznie jako potencjalny placeholder.

Fakt, że oferta została już usunięta, tylko wzmacnia przekonanie, że była to wstępna, nieoficjalna wycena – a nie rzeczywisty przeciek dotyczący ceny jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tej dekady. 

