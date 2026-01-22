Nie tylko Intel i AMD. Niedługo laptopy z procesorami NVIDII?

Nadchodzi konkurencja dla laptopów z procesorami Intel i AMD – NVIDIA szykuje układy N1 i N1X, które mają przynieść świetne osiągi. Nieoficjalne informacje od dostawców sugerują, że premiera nastąpi już niedługo, a pierwsi producenci testują sprzęt.

NVIDIA rozszerza swoją strategię poza centra danych, coraz wyraźniej celując w rynek komputerów osobistych i laptopów AI. W centrum tych planów znajdują się platformy N1 i N1X, a w dalszej perspektywie także N2 oraz N2X, które mają wyznaczać kierunek rozwoju komputerów w erze sztucznej inteligencji.

Według informacji przekazywanych przez dostawców, na które powołuje się tajwański serwis DigiTimes, pierwsze laptopy z systemem Windows on Arm (WoA) oparte na układzie NVIDIA N1X mają zostać zaprezentowane w pierwszym kwartale 2026 r. Początkowo mają one trafić do segmentu konsumenckiego, natomiast kolejne warianty pojawią się w drugim kwartale 2026 r. Następna generacja – N2 – planowana jest na trzeci kwartał 2027 r, a N2X ma napędzać przyszłe wersje komputerów DGX Spark.

NVIDIA N1 i N1X

Choć NVIDIA od października 2025 r. dostarcza komputerek DGX Spark z układem GB10 Grace Blackwell Superchip, mobilne konstrukcje z bliźniaczym chipem N1X pozostają opóźnione – początkowo podejrzewano, że zadebiutują one na targach Computex 2025, ale tak się nie stało. Nie pojawiły się też na CES 2026. Przyczyną mają być m.in. przesunięcia w harmonogramie Windows on Arm, zmiany w samych układach NVIDII oraz ostrożne podejście producentów do rynku laptopów.



Procesor NVIDIA N1X ma być zbliżony do układu NVIDIA GB10 z komputerków DGX Spark

NVIDIA podobno oparła N1/N1X na układzie GB10 z DGX Spark. Chip ma 20 rdzeni ARM, dużą pamięć podręczną (32 MB L3) oraz szybki kontroler pamięci, który teoretycznie pozwala na obsługę do 128 GB RAM LPDDR5X. W wersji N1X dodano też wydajny układ graficzny z około 6144 rdzeniami CUDA. Współczynnik TDP ma jednak wynosić aż 140 W.

Platformy N1 i N1X pozycjonowane są jako rozwiązania z wyższej półki. Wariant N1X oferuje wyższą wydajność, więcej rdzeni CPU i GPU oraz większe konfiguracje pamięci, celując w segment wysokowydajnych laptopów AI i zastosowań profesjonalnych. NVIDIA nie dokonuje jednak wyraźnego podziału marketingowego między tymi układami, traktując je jako jedną klasę zaawansowanych platform AI PC.

Kiedy premiera?

DigiTimes, powołując się na źródła u dostawców, podaje, że laptopy z procesorami NVIDII mają zadebiutować w pierwszym kwartale 2026 r. Rzeczywiście coś może być na rzeczy – niedawno w bazie transportowej NBD Trade Data pojawił się wpis dotyczący egzemplarza inżynieryjnego laptopa Dell 16 Premium z procesorem NVIDIA N1X, co sugeruje, że producenci już testują takie konstrukcje.



W bazie transportowej NBD odnaleziono informacje o laptopie Dell 16 Premium z procesorem NVIDIA N1X (źródło X Olrak29_)

Według naszych informacji, obecnie w Polsce nie należy spodziewać się ich dostępności w sklepach. Można zatem podejrzewać, że najpierw możemy mieć do czynienia z tzw. papierową premierą, a faktyczna sprzedaż nastąpi dopiero później.