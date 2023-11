Premiera kart graficznych GeForce RTX 4000 już za nami, ale w planach producenta są modele GeForce RTX 4000 SUPER. Ulepszone konstrukcje mają pojawić się szybciej niż podejrzewamy.

Nvidia przygotowuje się do wydania kart graficznych GeForce RTX 4000 SUPER, które trafią do wydajnych komputerów do grania. Wiemy kiedy nowe modele mogą oficjalnie pojawić się na rynku.

Ulepszone karty graficzne GeForce RTX 4000

Karty GeForce RTX 4000 SUPER będą bazować na tej samej architekturze (Ada Lovelace), ale zaoferują lepszą specyfikację względem zwykłych modeli GeForce RTX 4000. W planach podobno są trzy modele:

GeForce RTX 4080 SUPER

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

GeForce RTX 4070 SUPER

Zmiany zapowiadają się konkretnie. Możemy oczekiwać wydajniejszego układu graficznego, a w GeForce RTX 4070 Ti SUPER także większej pojemności pamięci wideo.

Model Układ graficzny Rdzenie CUDA Pamięć wideo TDP Cena GeForce RTX 4090 AD102-300 16384 24 GB GDDR6X 384-bit 450 W $1599 GeForce RTX 4080 SUPER AD103-400 10240 16 GB GDDR6X 256-bit 320 W ??? GeForce RTX 4080 AD103-300 9728 16 GB GDDR6X 256-bit 320 W $1199 GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102-175

AD103-275 8448 16 GB GDDR6X 256-bit 285 W ??? GeForce RTX 4070 Ti AD104-400 7680 12 GB GDDR6X 192-bit 285 W $799 GeForce RTX 4070 SUPER AD103-175

AD104-350 7168 12 GB GDDR6X 192-bit 220 W ??? GeForce RTX 4070 AD104-250 5888 12 GB GDDR6X 192-bit 200 W $599 GeForce RTX 4060 Ti 16 GB AD106-351 4352 16 GB GDDR6 128-bit 165 W $499 GeForce RTX 4060 Ti 8 GB AD106-350 4352 8 GB GDDR6 128-bit 160 W $399 GeForce RTX 4060 AD107-400 3072 8 GB GDDR6 128-bit 115 W $299

Premiera kart GeForce RTX 4000 SUPER coraz bliżej?

Czekacie na nowe modele? Jeśli tak, to mamy dla Was dobre wieści. Według informacji użytkownika kopite7kimi, nowe karty miałyby zadebiutować w styczniu podczas targów CES 2024.

Plany wprowadzenia nowych modeli potwierdza też użytkownik MEGAsizeGPU, który opublikował grafikę ze wzorem opakowania modelu GeForce RTX 4070 Ti SUPER (producent miałby tutaj zastosowań inny schemat kolorów niż np. w przypadku modeli GeForce RTX 2000 SUPER).

Źródło: X @ kopite7kimi, X @ MEGAsizeGPU, VideoCardz