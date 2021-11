Ciągle czekamy na nowe karty graficzne dla graczy. Tym razem mamy jednak coś innego – Nvidia wprowadziła do oferty model RTX A4500, który powinien zainteresować profesjonalistów.

Karty graficzne dla profesjonalistów pozwalają przyspieszyć projektowanie ze śledzeniem promieni w czasie rzeczywistym (ray tracing), symulacje i zadania obsługujące sztuczną inteligencję. Sprzęt powinien więc zainteresować projektantów, inżynierów i twórców treści.

Premiera karty Nvidia RTX A4500 - nowy model dla profesjonalistów

Jak łatwo można się domyślić, RTX A4500 wypełnia lukę między wcześniejszymi modelami RTX A4000 i RTX A5000 - można powiedzieć, że to "średniak" z nowej generacji Nvidia Ampere.

Model RTX A6000 RTX A5000 RTX A4500 RTX A4000 RTX A2000 Rdzenie CUDA 10752 8192 7168 6144 3328 Rdzenie RT 84 64 56 48 26 Rdzenie Tensor 336 256 224 192 104 Moc obliczeniowa (SP32) 38,7 TFLOPS 27,8 TFLOPS 23,7 TFLOPS 19,2 TFLOPS 8 TFLOPS Pamięć wideo 48 GB GDDR6 384-bit 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 16 GB GDDR6 256-bit 6/12 GB GDDR6 192-bit. Przepustowość pamięci 768 GB/s 768 GB/s 640 GB/s 448 GB/s 288 GB/s Wyjścia wideo 4x DP 1.4a 4x DP 1.4a 4x DP 1.4a 4x DP 1.4a 4x mDP 1.4a TBP (dodatkowe zasilanie) 300 W (8-pin) 230 W (8-pin) 200 W (8-pin) 140 W (6-pin) 70 W (brak)

Karta bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102 w wersji z 7168 rdzeniami CUDA, co przekłada się na 23,7 TFLOPS mocy obliczeniowej pojedynczej precyzji (SP32). Oprócz tego przewidziano 20 GB pamięci GDDR6 320-bit o przepustowości 640 GB/s (z obsługą korekcji błędów ECC). Nowy model cechuje się współczynnikiem TBP na poziomie 200 W i wymaga podłączenia 8-pinowego zasilania.

Do dyspozycji oddano cztery wyjścia DisplayPort 1.4a (pozwalają one na przesyłanie obrazu w jakości 4K przy 120 Hz lub 8K przy 60 Hz). Dodatkowym atutem jest możliwość połączenia dwóch akceleratorów za pomocą mostka NVLInk, co pozwoli zwiększyć osiągi stacji roboczych.

Producent jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat dostępności akceleratora RTX A4500, ale sprzęt na pewno nie będzie należeć do tanich propozycji (spodziewamy się ceny rzędu kilkunastu tysięcy złotych). Przy okazji warto dodać, że niedawno na rynku pojawił się też słabszy model RTX A2000.

Źródło: Nvidia