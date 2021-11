Kryzys na rynku kart graficznych trwa dobre kilkanaście miesięcy i niewiele wskazuje, by szybko ustąpił - według szefa Nvidii, problemy z dostawami chipów utrzymają się w przyszłym roku.

Nvidia specjalizuje się nie tylko w kartach graficznych do grania, ale to właśnie one są głównym źródłem przychodów producenta. Problem w tym, że od kilku miesięcy obserwujemy tutaj poważny kryzys – cała sytuacja przekłada się na ograniczoną dostępność i zawyżone ceny sprzętu (ostatnio niestety coraz bardziej).

W wywiadzie dla Yahoo Finance Live, szef zielonych odniósł się do problemów z dostępnością kart graficznych. Niestety, prognozy nie są optymistyczne.

Nvidia: problemy z dostępnością kart graficznych utrzymają się w 2022 roku

Jensen Huang jest zdania, że w przyszłym roku zainteresowanie kartami graficznymi nadal będzie przewyższać możliwości produkcyjne – wszystkiemu mają być winne problemy po stronie łańcucha dostaw.

Myślę, że w przyszłym roku popyt znacznie przewyższy podaż. Nie mamy żadnych magicznych pocisków w nawigowaniu po łańcuchu dostaw.

Huang twierdzi, że jego firma i tak jest w całkiem dobrej sytuacji dzięki współpracy z wieloma dostawcami.

Mamy wsparcie naszych dostawców. Mamy szczęście, że korzystamy z wielu źródeł, a nasz łańcuch dostaw jest zróżnicowany, a nasze firma dość duża, więc mamy wsparcie dużego ekosystemu wokół nas.

Można zatem zakładać, że kryzys na rynku rzeczywiście utrzyma się w przyszłym roku (kto jak kto, ale Szef Nvidii wydaje się wiarygodnym źródłem w temacie kart graficznych). Oczywiście jak nie dłużej, bo przykładowo szef Intela ostatnio sugerował, że problemy z dostawami półprzewodników mogą potrwać nawet do 2023 roku. Cóż, nie wygląda to zbyt dobrze...

Jak zapatrujecie się na sytuację? Kupiliście już kartę graficzną, czy jednak wolicie poczekać na rozwiązanie kryzysu (a może macie jeszcze inny pomysł)? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Yahoo Finance Live