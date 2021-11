Kopanie kryptowalut na kartach graficznych nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony górników. Jaki sprzęt oferuje tutaj najlepsze osiągi? To topowy model z serii Nvidia CMP… który oficjalnie nie istnieje.

Karty Nvidia CMP (Cryptocurrency Mining Processor) to specjalne konstrukcje, które zostały zaprojektowane z myślą o koparkach kryptowalut. Oficjalnie producent przygotował cztery takie modele: CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX i CMP 90HX, ale Linus Sebastian z kanału Linus Tech Tips zdobył jeszcze mocniejszy model - CMP 170HX.

Jak wypada topowa karta graficzna do koparek kryptowalut?

Nvidia CMP 170HX – test topowej karty graficznej do koparek kryptowalut

Nvidia CMP 170HX to specjalna karta, która bazuje na konstrukcji serwerowych akceleratorów obliczeniowych A100. Różnica jest taka, że model do kopania oferuje mocno przyciętą specyfikację.

Producent zastosował tutaj układ graficzny Nvidia Ampere GA100-105F w wersji z 4480 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci HBM2e (dla porównania akceleratory A100 oferują 6912 rdzeni CUDA i 80 GB pamięci HBM2e). Karta wymaga podpięcia 8-pinowego zasilania, a limit mocy można regulować w zakresie 200 – 250 W.

Na jaką wydajność można liczyć?

CMP 170HX oferuje wydajność 164 MH/s w kopaniu kryptowaluty Ethereum, co jest dużo lepszym rezultatem właściwie od wszystkich konsumenckich kart graficznych (GeForce RTX 3090 osiąga tutaj około 110 MH/s, a Radeon RX 6900 XT około 64 MH/s).

Warto jednak zaznaczyć, że CMP 170HX właściwie nadaje się tylko do kopania kryptowalut. Konstrukcja nie ma żadnych wyjść wideo. Mało tego! Producent nie zapewnia tutaj żadnych sterowników graficznych, a do tego nie można jej wykorzystać ani do grania, ani też wspomagań obliczeń CUDA. Biorąc pod uwagę cenę karty - Linus Sebastian zdołał kupić ją za 5000 dolarów, opłacalność zakupu stoi pod dużym znakiem zapytania.

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, poniżej możecie zobaczyć pełny test modelu CMP 170HX.

Źródło: YouTube @ Linus Tech Tips, VideoCardz