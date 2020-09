Nvidia będzie produkować swoje procesory i zacznie konkurować z największymi liderami branży? Teraz, po przejęciu firmy ARM, wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Przejęcie ARM przez Nvidię to jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich dni – gigant z Santa Clara zapłacił za brytyjską firmę 40 miliardów dolarów, co odbiło się szerokim echem w branżowych mediach. Okazuje się, że temat może wpłynąć na branżę mocniej, niż nam się to początkowo wydawało.

Nvidia zacznie produkować swoje procesory?

Temat został wywołany przez redaktora serwisu TheNextPlatform podczas briefingu prasowego związanego z przejęciem ARM. Timothy Prickett Morgan zapytał Jensena Huanga o możliwość stworzenia niestandardowych procesorów ARM Neoverse dla centrów danych i wydania ich pod marką Nvidii.

Odpowiedź była dosyć wymijająca, ale wszystko ma zależeć od zainteresowania takimi konstrukcjami. Jeżeli znajdą się chętni, by kupić niestandardowy projekt procesora, producent nie wykluczy takiego scenariusza. Już teraz podkreśla, że jest otwarty na propozycje biznesowe.

Przy okazji poznaliśmy pierwsze plany związane z rozwojem układów ARM. Huang zadeklarował, że chce przyspieszyć plany wydawnicze linii Neoverse, aby licencjobiorcy mogli szybciej skorzystać z nowych generacji procesorów.



Nvidia już od kilkunastu lat rozwija procesory z rodziny Tegra

Nvidia wejdzie na rynek procesorów – co to może oznaczać dla branży?

Nie jest tajemnicą, że przejęcie ARM jest powiązane z planami rozwoju marki i wzmocnieniem pozycji w segmencie profesjonalnym. Nie będzie więc przesadą, gdy uznamy, że wejście Nvidii na rynek procesorów dla centrów danych jest tylko kwestią czasu (oczywiście mówimy o procesorach na bazie architektury ARM, które odgrywają coraz większą rolę w segmencie profesjonalnym).

W takiej sytuacji Nvidia mogłaby w zasadzie samodzielnie produkować serwery (warto tutaj wspomnieć, że „zieloni” już jakiś czas temu wykupili firmę Mellanox Technology, która odpowiadała za jeden z głównych standardów komunikacji systemów obliczeniowych). Taki scenariusz oznaczałby wywrócenie rynku serwerów do góry nogami i zdetronizowanie pozostałych liderów branży.

