Czekamy, czekamy i nie możemy się doczekać! Firma AMD postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zapowiedziała konferencje, na których ujawni szczegóły na temat nowych procesorów Ryzen i kart graficznych Radeon - to jedne z najbardziej wyczekiwanych premier w tym roku.

Pierwsza z zapowiedzi dotyczy procesorów, które zastąpią udane modele Ryzen 3000 "Zen 2" - najprawdopodobniej będą to modele Ryzen 4000, aczkolwiek jakiś czas temu pojawiły się pogłoski o przejściu od razu do serii Ryzen 5000. Wiemy, że jednostki będą bazować na nowej architekturze Zen 3 i zostaną wykonane w 7-nanometrowej litografii.

Nowa generacja Ryzenów powinna przynieść konkretny wzrost wydajności. Specyfikacja układów jest jednak owiana mgłą tajemnicy - nieoficjalne przecieki wskazują na powiększenie bloku CCX i dodaniu nowych funkcji ułatwiających podkręcanie jednostek.

It’s going to be an exciting fall for gamers... time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0