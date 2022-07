Firma NZXT głównie kojarzona jest z obudowami i chłodzeniami dla komputerów PC. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i postanowił wejść na rynek... monitorów dla graczy.

NZXT wchodzi na rynek monitorów – premiera modeli Canvas 27Q i 32Q Curved

W ofercie producenta pojawiły się dwa modele, które zostały zaprojektowane z myślą o graczach: 27-calowy Canvas 27Q oraz 32-calowy zakrzywiony Canvas 32Q Curved. Podobno mamy otrzymać porządny, gamingowy sprzęt.

Canvas 27Q wykorzystuje 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD). Co ważne, producent zastosował tutaj szybki panel o odświeżaniu 165 Hz z czasem reakcji 1 ms – monitor wspiera standard AMD FreeSync Premium i G-Sync Compatible.

W modelu Canvas 32Q Curved wykorzystano 31,5-calowy panel VA o rozdzielczości 2560 x 1440 px (QHD), ale tym razem zakrzywiony, co powinno poprawić imersję (a warto dodać, że mamy do czynienia z matrycę o zakrzywieniu 1500R). Podobnie jak w mniejszym modeli, ekran oferuje odświeżanie 165 Hz z czasem reakcji 1 ms, a do tego wspiera standard AMD FreeSync Premium i G-Sync Compatible.

W obydwóch przypadkach zastosowano ergonomiczną podstawę, która pozwala na regulację pochylenia (w 27Q też obrót ekranu). Do dyspozycji oddano dwa wejścia HDMI 2.0 i jedno DisplayPort 1.2. Oprócz tego przewidziano hub z dwoma portami USB 3.0, jeden port USB typ C oraz złącze audio.

Model NZXT Canvas 27Q NZXT Canvas 32Q Curved Przekątna 27 cale 31,5 cala Matryca IPS VA (zakrzywiona - 1500R) Rozdzielczość 2560 x 1440 px 2560 x 1440 px Odświeżanie 165 Hz 165 Hz Czas reakcji 1 ms 1 ms Jasność 300 cd/m² 300 cd/m² Kąty widzenia 178° / 178° 178° / 178° Odwzorowanie kolorów sRGB 99% sRGB 99% Złącza wideo 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.2 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.2 Dodatkowe 2x USB 3.0, USB typ C, audio 2x USB 3.0, USB typ C, audio Technologie FreeSync Premium, G-Sync Compatible FreeSync Premium, G-Sync Compatible Wymiary 615 x 526,6 x 219,7 mm 710,5 x 605,63mm x 265,17 mm

NZXT zalicza udany debiut na rynku monitorów

Monitory NZXT Canvas występują w czarnych i białych wersjach kolorystycznych. 27-calowy Canvas 27Q kosztuje 360 dolarów (380 dolarów w wersji białej), zaś 32-calowy Canvas 32Q Curved już 430 dolarów (450 dolarów w wersji białej).

Czy nowe modele mają szansę przebić się przez konkurencję? Pierwsze testy wyglądają całkiem obiecująco – recenzenci chwalą sprzęt za dobrą, szybką matrycę i niewygórowane ceny.

