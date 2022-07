Szukacie naprawdę dużego monitora dla graczy? Jeśli tak, to powinniście zwrócić uwagę na najnowszą propozycję firmy Gigabyte – producent przygotował 55-calowy monitor, który powinien spełnić oczekiwania zarówno graczy PC-towych, jak i konsolowych.

Gigabyte S55U – to już właściwie telewizor do grania

Gigabyte S55U został wyposażony w 54,6-calową matrycę VA o rozdzielczości QHD (3840 x 2160 px). Można zatem powiedzieć, że to właściwie już telewizor do grania (szczególnie, że sprzęt działa pod obsługą systemu Android, a zestawie dodawany jest też pilot i może on służyć także jako domowe centrum rozrywki – można tutaj oglądać Netflixa, YouTube i instalować aplikacje z Google Play). Dodatkowym atutem jest zintegrowana przystawka Chromecast.

Producent zastosował tutaj panel o odświeżaniu 120 Hz, który wspiera technologie FreeSync Premium, Variable Refresh Rate i Auto Low Latency Mode. Oznacza to lepszą płynność animacji, a także brak zacinających się czy rozrywanych klatek obrazu (także na konsolach Xbox Series X i PlayStation 5). Funkcja eARC upraszcza podłączenie sprzętu i zapewnia łatwiejsze użytkowanie przy wykryciu wielu podłączonych urządzeń.

Monitor wyróżnia się też bardzo dobrą jakością obrazu. Mamy tutaj do czynienia z panelem opartym o technologię kropek kwantowych (ang. Quantum Dot) – oznacza to świetne odwzorowanie kolorów (95% pokrycia palety DCI-P3 i 140% sRGB), szerokie kąty widzenia (po 178 stopni), a do tego jeszcze lepsze właściwości podświetlenia (132 strefy).

Gigabyte S55U został wyposażony w dwa wejścia HDMI 2.1 (48G, eARC), dwa wejścia HDMI 2.0, a do tego dwa porty USB 3.2 Gen1 (wejście i wyjście), jeden USB 2.0, złącze Etherent, złącze słuchawkowe, a także łączność Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth. Dodatkowym atutem są głośniki stereo o mocy 2x 10 W.

Specyfikacja monitora Gigabyte S55U

przekątna: 54,6 cala

matryca: VA (Quantum Dot)

rozdzielczość: 3840 x 2160 px

odświeżanie: 120 Hz

kontrast: 500 cd/m 2 (typowy), 1500 cd/m 2 (maksymalny)

(typowy), 1500 cd/m (maksymalny) kontrast: 5000:1

kąty widzenia: 178/178

wejścia wideo: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

złącza: 2x USB 3.2 Gen1, USB 2.0, audio, RJ45, optyczne

dodatkowe: głośniki 2x 10 W, VESA 400x300, Wi-Fi 6, Bluetooth

system: Android OS

wymiary: 1232 x 749 x 303 mm

waga: 18,1 kg

Gigabyte jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat ceny i dostępności monitora, ale nie powinniśmy liczyć na niską cenę (szczególnie, że na rynku nie ma zbyt wielu podobnych konstrukcji).

Dajcie znać czy chcielibyście pograć na takim kolosie… i czy w ogóle zmieściłby się Wam do pokoju.

Źródło: Gigabyte