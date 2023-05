Sytuacja na rynku kart graficznych robi się coraz ciekawsza. Dotyczy to jednak nie tylko premier nowych modeli, ale też obniżek cen starszych konstrukcji – popularny model Radeon RX 6600 teraz może być hitem tanich komputerów do gier.

Radeon RX 6600 zadebiutował prawie dwa lata temu, ale to nadal bardzo dobra propozycja do budowy taniego komputera do gier. W ostatnim czasie karta mocno potaniała i w sklepach można znaleźć bardzo atrakcyjne oferty.

Radeon RX 6600 – dobra tania karta do grania

Radeon RX 6600 to średniowydajny przedstawiciel generacji RDNA 2. Konstrukcja bazuje na rdzeniu Navi 23 z 1792 jednostkami cieniującymi, a do tego dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 128-bit i 32 MB pamięci Infinity Cache.

Model Radeon RX 6600 Radeon RX 7600 Radeon RX 6650 XT Układ graficzny Navi 23 XL (RDNA 2) Navi 33 (RDNA 3) Navi 23 KXL (RDNA 2) Proces technologiczny TSMC 7 nm TSMC 6 nm TSMC 7 nm Jednostki cieniujące 1792 2048 2048 Jednostki teksturujące 112 128 128 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators 28 32 32 Jednostki AI Accelerators 0 64 0 Taktowanie rdzenia 2044/2491 MHz 2250/2655 2410/2635 MHz Pamięć Infinity Cache (L3) 32 MB

(gen. 1) 32 MB

(gen. 2) 32 MB

(gen. 1) Wydajność FP16 17.86 TFLOPS 43.50 TFLOPS 21.59 TFLOPS Wydajność FP 32 8.93 TFLOPS 21.75 TFLOPS 10.79 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 14 000 MHz 18 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 288 GB/s 280 GB/s TBP (zasilanie) 132 W (8 pin) 165 W (8 pin) 176 W (8 pin) Cena (MSRP) $329 $269 $379

Co prawda nie mówimy o mocarnej konstrukcji, ale stary Radeon nadal bardzo dobrze wypada w nowszych grach w rozdzielczości 1080p. Mówimy o poziomie zbliżonym do konkurencyjnego modelu Nvidia GeForce RTX 3060 czy Intel Arc A750.

Radeon RX 6600 – w tych pieniądzach to prawdziwy hit

Radeon RX 6600 w 2021 roku debiutował w cenie około 1600 – 1700 złotych, ale, przez kryzys na rynku kart graficznych, długo był dostępny w dużo wyższych kwotach. Od pewnego czasu karta przeżywa “drugą młodość”, bo jej ceny zaczynają mocno spadać.

Obecnie za najtańsze wersje RX 6600 trzeba u nas zapłacić poniżej 1000 złotych:

ASRock Radeon RX 6600 Challenger D - 949 zł (Proline)

PowerColor Radeon RX 6600 Fighter - 999 zł (Media Expert)

MSI Radeon RX 6600 Mech 2X - 999 zł (Media Expert)

Czyżby był to efekt premiery następcy – Radeona RX 7600?. Jeśli składacie komputer do gier za 2500 – 3000 zł, trudno znaleźć lepszą propozycję niż średniak “czerwonych”.

Źródło: inf. własna