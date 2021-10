Testujemy kartę graficzną AMD Radeon RX 6600 (bez XT) w wersji ze stajni Sapphire. Po masakrycznie drogich kartach graficznych z wysokiego i średniego segmentu wszyscy jesteśmy spragnieni tańszej alternatywy. Czy AMD spełniła nasze marzenia?

AMD Radeon RX 6600 (bez XT) to w tej chwili najtańsza i najmniej wydajna karta RDNA 2

Karta przeznaczona jest do rozgrywki w Full HD i wyposażona w 8 GB pamięci VRAM GDDR6

Sugerowana cena startowa wynosi 329 USD, czyli jest taka sama jak w przypadku GeForce RTX 3060 (bez Ti)

4,5/5

Po premierze Radeona RX 6600 XT przyszła w końcu kolej na coś tańszego. Wszyscy mamy dosyć kart graficznych w kosmicznych cenach i z chęcią przywitalibyśmy na rynku niedrogą kartę o przyzwoitych możliwościach. Tak się składa, że trafił do nas model Sapphire Nitro, najmniejszy i chyba również jeden z mniej wydajnych autorskich modeli RX 6600.

Przypomnijmy, że startowa cena Radeon RX 6600 sugeruje, że karta powinna być bezpośrednim rywalem GeForce RTX 3060. Oj, chyba łatwo nie będzie... chociaż nowa karta AMD ma kilka asów w rękawie. Radeony nie oferują wprawdzie technologii DLSS, ale zyskały ostatnio wsparcie FidelityFX Super Resolution (FSR).

Sapphire Radeon RX 6600 Pulse - na taką kartę czekałem

W końcu! Niewielka, zgrabna karta graficzna, a nie jakieś przerośnięte bydlę, którego pobór mocy powoduje przygaśnięcie świateł u sąsiadów. Są tu dwa wentylatory, backplate i jedno, 8-pinowe gniazdko zasilające. Taki model świetnie sprawdzi się w niewielkich obudowach, bo zdradzę wam, że energooszczędność jest mocną stroną tej karty.

Radeon RX 6600 XT - czy lepszy od GeForce RTX 3060?

Sapphire Radeon RX 6600 Pulse - cena

Cena startowa Radeona RX 6600 została określona na 329 dolarów amerykańskich. Startowa wycena GeForce RTX 3060 (bez Ti) była identyczna. Rzeczywiste (sklepowe) ceny modelu Sapphire Radeon RX 6600 Pulse prawdopodobnie można już sprawdzić, bądź będą one dostępne za chwilę.

Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC - specyfikacja i porównanie do innych modeli

Model Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Układ graficzny Navi 10 XLE (RDNA) Navi 23 XL (RDNA 2) Navi 23 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2304 1792 2048 Jednostki teksturujące 144 112 128 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators - 28 32 Taktowanie rdzenia 1130/1560 MHz 2044/2491 MHz 1968/2589 MHz Pamięć Infinity Cache - 32 MB 32 MB Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 12 000 MHz 14 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 288 GB/s 224 GB/s 256 GB/s TBP (zasilanie) 150 W (8 pin) 132 W (8 pin) 160 W (8 pin) Cena $279 $329 $379

Rzecz oczywista, karta i układ graficzny zostały jeszcze bardziej okrojone w stosunku do modelu 6600 XT. Wzrost wydajności architektury RDNA2 w stosunku do pierwszej generacji jest tak duży, że z całą pewnością 2304 jednostki cieniujące Radeona RX 5600 XT nie będą miały podejścia do 1792 jednostek Radeona RX 6600.



Złącza karty Sapphire Radeon RX 6600 Pulse

Testy wydajnościowe karty Sapphire Radeon RX 6600 Pulse

Podkręcając Radeona RX 6600 za pomocą Adrenaline szybko uderzymy o limity. Tym niemniej pozostawiono dość miejsca na to, by nieco zwiększyć możliwości tej karty. W jej przypadku warto zwiększyć jej moc ile się da, nie zapominając równocześnie o wsparciu takich technologii jak SAM (Resize BAR). W naszym przypadku rdzeń podkręciliśmy do 2800 MHz (jest tu jeszcze 100 MHz miejsca na eksperymenty), a VRAM do 1900 MHz (max!). Równocześnie zwiększyliśmy maksymalnie limity energetyczne,

Nasza obecna platforma testowa przedstawia się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike

MSI X570 Godlike SSD PCIe 4.0: Corsair MP600

Kartę przetestowaliśmy w trzech ustawieniach:

standardowe ustawienia

standardowe ustawienia plus Resizable BAR (jeśli gra wspiera tę technologię)

ręczne podkręcenie/lub ręczne podkręcenie plus Resizable BAR (jeśli gra wspiera tę technologię)

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 18355 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 18058 AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 10064 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 9113 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 8597 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770 Gigabyte GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 19453 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19031 AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14526 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 9573 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 8599 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 8067 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272 Gigabyte GeForce GTX 1650 3513

Pierwsze wyniki wyglądają w porządku, jednak karta raczej nie znajduje się tak blisko GeForce RTX 3060, jak wskazywałaby na to wycena AMD. Do Radeona RX 6600 XT również sporo jej brakuje.

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 12926 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12736 NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8729 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 4450 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 4012 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 3780

3D Mark - DXR ray-tracing feature

[punkty]

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 55.57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 54.51 NVIDIA GeForce RTX 3080 48.24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 33.45 NVIDIA GeForce RTX 3070 32.91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30.29 AMD Radeon RX 6900 XT 29.14 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 26.82 AMD Radeon RX 6800 XT 25.99 ASUS ROG RX 6800 OC 22.95 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22.18 GeForce RTX 3060 19.81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 18.07 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15.38 AMD Radeon RX 6700 XT 13.43 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 11.33 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 9.77 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 9.27

Radeon RX 6600 oferuje sprzętową obsługę ray-tracingu, ale jest zarazem najmniej wydajną kartą pod tym względem. Radeon RX 6800, który też przecież nie jest mistrzem wydajności w przypadku RT, jest pod tym względem dwa razy wydajniejszy.

Co to jest Smart Access Memory (SAM) / Resizable BAR? To stosunkowo świeża technologia, która daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności w grach. Warto podkreślić, że nazwa Smart Access Memory należy do AMD, a NVIDIA używa nazwy Resize BAR (właśnie pod tą nazwą znajdziemy ją w ustawieniach UEFI BIOS). W przypadku Radeonów technologia ta działa wyłącznie na kartach RX serii 6xxx, a w przypadku NVIDII na kartach serii 3xxx. SAM musi być włączona również na poziomie sterownika, a nie wszystkie tytuły zostały do niej przystosowane - dlatego też w niektórych grach będzie ona działać, a w innych nie.

Wyniki testów syntetycznych już za nami, pora na sprawdzenie jak karta radzi sobie w grach.

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 196

145 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 191

141 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 181

126 AMD Radeon RX 6900 XT 178

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 177

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 152

117 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 141

103 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 104

81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 101

78 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 GeForce RTX 3060 99

76 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 93

75 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 Gigabyte GeForce GTX 1650 41

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 160

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 157

121 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 149

110 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 147

108 AMD Radeon RX 6900 XT 145

106 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 145

105 NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 AMD Radeon RX 6800 XT 132

97 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 123

97 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 115

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 AMD Radeon RX 6700 XT 98

76 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 79

64 GeForce RTX 3060 77

62 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 76

62 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 65

53 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 94

79 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 91

74 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

72 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 84

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 AMD Radeon RX 6900 XT 79

63 AMD Radeon RX 6800 XT 74

59 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 70

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 65

54 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 AMD Radeon RX 6700 XT 51

42 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 45

38 GeForce RTX 3060 41

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 39

34 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 35

30 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 33

29 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W rozdzielczości Full HD karta musi uznać wyższość GeForce RTX 3060 i to nawet po podkręceniu. Mimo wszystko wydajność Radeona RX 6600 pozwala również na komfortową rozgrywkę w QHD.

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 148

107 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 138

100 AMD Radeon RX 6900 XT 126

90 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 121

84 AMD Radeon RX 6800 XT 118

83 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 114

80 ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 105

77 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 101

76 AMD Radeon RX 6700 XT 98

70 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 96

71 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 96

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 94

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 90

65 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 90

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

62 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 83

61 [ResizeBAR+OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 83

61 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 [ResizeBAR] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 78

59 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 74

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 68

51 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 67

50 GeForce RTX 3060 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 Gigabyte GeForce GTX 1650 14

11 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 117

85 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 107

76 AMD Radeon RX 6900 XT 102

74 AMD Radeon RX 6800 XT 95

68 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 93

67 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

67 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 85

64 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 84

62 ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 82

62 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 81

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 80

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

56 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 73

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 68

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 64

49 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 60

47 [ResizeBAR+OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 57

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

43 [ResizeBAR] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 54

42 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 52

41 GeForce RTX 3060 51

40 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 51

39 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 70

52 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 62

47 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 62

49 AMD Radeon RX 6900 XT 61

46 AMD Radeon RX 6800 XT 60

46 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 59

47 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 57

45 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 56

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 48

38 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 46

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 46

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 AMD Radeon RX 6700 XT 41

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 33

26 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 33

27 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 GeForce RTX 3060 31

25 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 [ResizeBAR+OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 28

21 [ResizeBAR] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 27

20 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 26

20 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Gra jest wprost niewiarygodnie dobrze zoptymalizowana pod Radeony Navi (seria RX 5000 i 6000). Po podkręceniu i włączeniu SAM (ResizeBAR) karta dogania nawet GeForce RTX 3070, co jest rewelacyjnym wynikiem. Przy standardowych ustawieniach plasuje się pomiędz RTX 2080 Super, a RTX 3060 Ti. Oczywiście mowa o rozdzielczości Full HD, chociaż w przypadku tej gry, również (W)QHD daje radę.

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 124

98 AMD Radeon RX 6800 XT 114

91 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 110

88 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

87 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 92

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 AMD Radeon RX 6700 XT 86

71 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 70

58 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 70

56 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 65

53 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 65

54 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 62

50 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 GeForce RTX 3060 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 Gigabyte GeForce GTX 1650 23

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 94

75 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

74 AMD Radeon RX 6800 XT 86

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 71

58 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 AMD Radeon RX 6700 XT 64

53 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 52

44 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 49

40 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 49

39 GeForce RTX 3060 46

39 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 46

38 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 44

36 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 59

50 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT 55

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 AMD Radeon RX 6800 XT 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 43

37 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 AMD Radeon RX 6700 XT 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 32

26 GeForce RTX 3060 28

22 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 26

19 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 23

18 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 22

18 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W rozdzielczości Full HD karta radzi sobie minimalnie lepiej od RTX 3060 (ale bez Resize BAR). Szkoda, że tej technologii nie włączono w tej grze również dla posiadaczy Radeonów.

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 121

86 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 117

89 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 114

89 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 109

86 AMD Radeon RX 6900 XT 108

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

82 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 105

71 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 103

80 NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 AMD Radeon RX 6800 XT 95

66 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 88

60 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 87

69 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

67 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 62

52 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 62

51 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 59

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 GeForce RTX 3060 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 [ResizeBAR+OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 54

42 [ResizeBAR] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 51

41 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 Gigabyte GeForce GTX 1650 22

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 82

63 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 80

66 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 77

63 AMD Radeon RX 6900 XT 76

57 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 76

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 74

61 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 72

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 70

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 68

53 AMD Radeon RX 6800 XT 64

51 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 59

48 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 58

49 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 53

43 AMD Radeon RX 6700 XT 50

39 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 41

35 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 37

32 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 36

31 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 GeForce RTX 3060 35

31 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 [ResizeBAR+OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 30

23 [ResizeBAR] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 29

22 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 28

21 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra

[ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 42

36 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 41

35 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 41

34 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 39

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 39

34 AMD Radeon RX 6900 XT 38

31 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 37

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 36

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 33

28 AMD Radeon RX 6800 XT 31

25 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 29

25 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 24

20 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 AMD Radeon RX 6700 XT 23

20 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 20

16 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 GeForce RTX 3060 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 15

12 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 15

13 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 [ResizeBAR+OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 12

10 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 11

8 [ResizeBAR] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 11

9 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Grając w rozdzielczości Full HD i wycisnąwszy z karty co tylko się da (podkręcenie plus SAM) możemy sięgnąć wyników GeForce RTX 2060 Super, nad którą znajduje się GeForce RTX 3060.

Pobór energii i temperatury

Spodziewałem się, że karta może być hałaśliwa - ale nie jest. Kultura pracy jest jak najbardziej w porządku. Temperatury rdzenia sięgają 73 stopni, a po OC 78 stopni.

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W]

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 549 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 537 NVIDIA GeForce RTX 3080 498 AMD Radeon RX 6900 XT 471 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 452 AMD Radeon RX 6800 XT 451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 AMD Radeon RX 580 327 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 314 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 GeForce RTX 3060 302 [OC] Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 276 Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 253 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 Gigabyte GeForce GTX 1650 187

Producent zaleca do komputera z tą kartą zasilacz o mocy 450 W, a jej pobór jest rewelacyjny, tzn. bardzo niski. Jeśli porównać ją do zbliżonego wydajnością Radeona RX 5700, to pobór mocy spadł o 100 watów! Równocześnie można liczyć na wyniki około 50 watów niższe od GeForce RTX 3060.

Sapphire Radeon RX 6600 Pulse - czy warto kupić?

Firma AMD wyceniła tę kartę tylko 50 dolarów mniej od wersji 6600 XT. To dużo i sugerując się wyłącznie ceną... hmm... sugerowaną, można wnioskować, że obecność tego modelu niczego nie zmieni na rynku. Nawet jeśli finalnie okaże się, że Radeon RX 6600 będzie dostępny w polskich sklepach w cenie nieco poniżej GeForce RTX 3060, to jego opłacalność będzie stać pod dużym znakiem zapytania.

A to dlaczego? Bo GeForce RTX 3060 ma 12 GB pamięci VRAM, wsparcie DLSS i znacznie mocniejsze rdzenie odpowiedzialne za ray-tracing. Zakładam, że firma AMD nie wzięła cen Radeona RX 6600 z sufitu, ale w tej chwili ta karta nie ma wielu atutów w porównaniu do swojego bezpośredniego cenowego konkurenta. Należy więc założyć, że to ciąg dalszy problemów na rynku GPU i zapowiedź jeszcze wyższych cen. Tanio już było.

- Producent: Nasz produkt X jest tańszy od produktu Y konkurencji!

- Sklep: W zasadzie tak, ale tak naprawdę to nie.

Wiemy, że ceny sugerowane ceny startowe nijak mają się do rzeczywistości - w polskich sklepach kupimy nieco taniej Radeona RX 6600 XT (379 USD) niż GeForce RTX 3060 (329 USD). Pozostaje mieć nadzieję, że Radeon RX 6600 będzie jeszcze tańszy.

Sapphire Radeon RX 6600 Pulse naprawdę mi się podoba - ta karta jest energooszczędna, niewielka, zgrabna, oferuje dobrą kulturę pracy i przyzwoitą wydajność w Full HD. Radeon RX 6600 mógłby podbić rynek wyglądający wygłodniałym wzrokiem kart graficznych w przyzwoitych cenach. Czy jednak sklepowe ceny Radeona RX 6600 będą przyzwoite, tego naprawdę nie wie teraz nikt - a przynajmniej ja nie wiedziałem tego pisząc tę recenzję. W tej chwili możemy jednak już zajrzeć do sklepów.

Może chociaż dostępność będzie lepsza? Radeon RX 6600 charakteryzuje się rewelacyjnym stosunkiem wydajności do poboru mocy przy kopaniu kryptowalut. Wydawałoby się, że mining GPU jest w odwrocie i oby tak było, bo inaczej kryptogórnicy entuzjastycznie sięgną po każdą sztukę Radeona RX 6600 jaką tylko znajdą.

Opinia o Sapphire Radeon RX 6600 Pulse Plusy Karta o wydajności RX 5700 i znacznie niższym poborem mocy

Wyjątkowo energooszczędna

Przyzwoite możliwości OC

Niewielkie rozmiary i dobra kultura pracy

Backplate

Sprzętowe wsparcie RT

Wsparcie Smart Access Memory i wielu innych ciekawych technologii Minusy Bardzo niska wydajność w ray-tracingu

Wysoka ogólna cena startowa modeli RX 6600