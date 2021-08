Testujemy Radeona RX 6600 XT, a konkretnie fabrycznie podkręcony model ze stajni Gigabyte. To może być konkretne wejście w średni segment, ale czy kasa się zgadza? Zapraszamy do recenzji.

Startowa cena Radeona RX 6600 XT została ustalona na 379 USD, a więc model ten plasuje się pomiędzy GeForce RTX 3060, a 3060 Ti

Karta wyposażona jest w 8 GB GDDR6 (128-bit) i przeznaczona jest głównie do rozgrywki w Full HD

Sprzedaż Radeona RX 6600 XT startuje już 11 sierpnia

4,4/5

Po premierze udanego Radeona RX 6700 XT czekaliśmy na jeszcze tańszy i mniej wydajny model oparty na RDNA2 i w końcu się doczekaliśmy! Przed wami recenzja recenzja tej karty w autorskiej wersji Gigabyte.

Startowa cena sugeruje, że karta powinna się uplasować pomiędzy GeForce RTX 3060, a GeForce RTX 3060 Ti. Radeony nie oferują wprawdzie technologii DLSS, ale zyskały ostatnio wsparcie FidelityFX Super Resolution (FSR). Czy AMD nas zaskoczy i najtańsza Ti od NVIDII zyska srogiego konkurenta? Zapraszamy do recenzji.

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC PRO 8G - AMD RDNA2 dla każdego

Model Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC PRO wyposażony jest w znane i uznane chłodzenie Windforce 3 - na jakość i kulturę pracy systemu chłodzenia raczej narzekać nie będziemy. Karta oczywiście wymaga dodatkowego zasilania, ale wyposażona jest tylko w jedną 8-pinową wtyczkę zasilającą.

Radeon RX 6600 XT - czy zawalczy z RTX 3060 Ti?

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming PRO OC - cena

Nie znamy jeszcze ceny Radeona RX 6600 XT w wersji Gigabyte Gaming PRO OC. Cena wyjściowa Radeona RX 6600 XT została określona na 1799 złotych (379 USD).

Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC - specyfikacja i porównanie do innych modeli

Model Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Układ graficzny Navi 10 XLE (RDNA) Navi 23 XT (RDNA 2) Navi 22 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2304 2048 2560 Jednostki teksturujące 144 128 160 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators - 32 40 Taktowanie rdzenia 1130/1560 MHz 1968/2589 MHz 2321/2581 MHz Pamięć Infinity Cache - 32 MB 96 MB Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie VRAM 12 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 288 GB/s 256 GB/s 384 GB/s TBP (zasilanie) 150 W (8 pin) 160 W (8 pin) 230 W (8+6 pin) Cena $279 $379 $479

To karta przeznaczona do rozgrywki w rozdzielczości Full HD, ale układ ten został naprawdę solidnie ograniczony. Mamy tu do czynienia tylko z 32 MB pamięci Infinity Cache, a magistrala VRAM to skromne 128-bitów. Model Gigabyte Gaming PRO OC został fabrycznie podkręcony i Boost wynosi 2607 MHz.



Złącza Gigabyte Radeon RX 600 XT PRO OC

Testy wydajnościowe karty Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC

Automatyczne podkręcanie za pomocą oprogramowania Adrenaline kończy się gdzieś na 2160 MHz w przypadku VRAM i 2674 MHz w przypadku rdzenia. Nie jest to wiele, ale w przypadku tego modelu możemy śmiało podkręcać dalej. Oczywiście możemy również zwiększyć limit energetyczny.



Po lewej standardowe ustawienia, po prawej po ręcznym OC

Nasza obecna platforma testowa przedstawia się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0)

MSI X570 Godlike (AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0) SSD PCIe 4.0: Corsair MP600

Kartę przetestowaliśmy w trzech ustawieniach:

standardowe ustawienia

standardowe ustawienia plus Resizable BAR

ręczne podkręcenie

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 18355 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 18058 AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 10575 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 10064 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770 Gigabyte GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 19453 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19031 AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14526 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 10143 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 9573 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 9308 GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272 Gigabyte GeForce GTX 1650 3513

Pierwsze wyniki wyglądają w porządku, jednak karta raczej nie znajduje się tak blisko 3060 Ti, jak wskazywałaby na to wycena AMD.

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 12926 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12736 NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8729 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 4686 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 4450

W przypadku wydajności w ray-tracingu raczej nikt nie spodziewał się szaleństw. Sprzętowy ray-tracing jest - i w zasadzie tyle można o nim powiedzieć.

Co to jest Smart Access Memory (SAM) / Resizable BAR? To stosunkowo świeża technologia, która daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności w grach. Warto podkreślić, że nazwa Smart Access Memory należy do AMD, a NVIDIA używa nazwy Resize BAR (właśnie pod tą nazwą znajdziemy ją w ustawieniach UEFI BIOS). W przypadku Radeonów technologia ta działa wyłącznie na kartach RX serii 6xxx, a w przypadku NVIDII na kartach serii 3xxx. SAM musi być włączona również na poziomie sterownika, a nie wszystkie tytuły zostały do niej przystosowane - dlatego też w niektórych grach będzie ona działać, a w innych nie.

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 196

145 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 191

141 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 181

126 AMD Radeon RX 6900 XT 178

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 177

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 152

117 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 141

103 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 106

84 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 104

81 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 101

78 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 GeForce RTX 3060 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 Gigabyte GeForce GTX 1650 41

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 160

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 157

121 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 149

110 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 147

108 AMD Radeon RX 6900 XT 145

106 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 145

105 NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 AMD Radeon RX 6800 XT 132

97 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 123

97 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 115

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 AMD Radeon RX 6700 XT 98

76 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 79

64 GeForce RTX 3060 77

62 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 76

62 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość

[ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 94

79 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 91

74 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

72 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 84

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 AMD Radeon RX 6900 XT 79

63 AMD Radeon RX 6800 XT 74

59 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 70

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 65

54 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 AMD Radeon RX 6700 XT 51

42 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 45

38 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 42

37 GeForce RTX 3060 41

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 39

34 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W rozdzielczości Full HD karta plasuje się pomiędzy RTX 3060 i 3060 Ti, pokonując między innymi Radeona RX 5700 XT czy GeForce RTX 2070 Super. Wystarczy jednak zwiększyć rozdzielczość, by 3060 Ti zaczął odjeżdzać, a wyniki 6600 XT zbliżyły się do 3060 (bez Ti).

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 148

107 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 138

100 AMD Radeon RX 6900 XT 126

90 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 121

84 AMD Radeon RX 6800 XT 118

83 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 114

80 ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 105

77 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 101

76 AMD Radeon RX 6700 XT 98

70 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 96

71 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 96

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 94

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 90

65 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 90

63 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 89

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

62 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 83

61 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 68

51 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 67

50 GeForce RTX 3060 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 Gigabyte GeForce GTX 1650 14

11 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 117

85 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 107

76 AMD Radeon RX 6900 XT 102

74 AMD Radeon RX 6800 XT 95

68 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 93

67 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

67 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 85

64 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 84

62 ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 82

62 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 81

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 80

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

56 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 73

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 68

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 64

49 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 63

50 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

43 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 52

41 GeForce RTX 3060 51

40 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 70

52 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 62

47 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 62

49 AMD Radeon RX 6900 XT 61

46 AMD Radeon RX 6800 XT 60

46 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 59

47 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 57

45 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 56

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 48

38 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 46

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 46

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 AMD Radeon RX 6700 XT 41

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 33

27 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 33

26 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 32

27 GeForce RTX 3060 31

25 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ta świetnie zoptymalizowana pod Radeony RDNA gra powinna pokazać moc RT 6600 XT. I faktycznie w rozdzielczości 1920 x 1080 karta może konkurować nawet z RTX 3070 Ti. W 2560 x 1440 jej możliwości spadają jednak do 3060 Ti, a w 3840 x 2160 do 3060.

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 124

98 AMD Radeon RX 6800 XT 114

91 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 110

88 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

87 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 92

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 AMD Radeon RX 6700 XT 86

71 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 73

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 70

58 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 70

56 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 65

53 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 GeForce RTX 3060 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 Gigabyte GeForce GTX 1650 23

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra

AMD Radeon RX 6900 XT 94

75 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 90

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

74 AMD Radeon RX 6800 XT 86

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 71

58 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 AMD Radeon RX 6700 XT 64

53 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 52

44 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 52

42 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 49

40 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 49

39 GeForce RTX 3060 46

39 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 59

50 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT 55

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 AMD Radeon RX 6800 XT 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 43

37 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 AMD Radeon RX 6700 XT 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 32

26 GeForce RTX 3060 28

22 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 27

20 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 26

19 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Ponownie - w Full HD pomiędzy RTX 3060 Ti, a 3060, a po zwiększeniu rozdzielczości możliwości nowego Radeona maleją.

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 121

86 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 117

89 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 114

89 V1.23 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 109

86 AMD Radeon RX 6900 XT 108

70 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

82 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 105

71 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 105

83 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 103

80 NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 AMD Radeon RX 6800 XT 95

66 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 88

60 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 87

69 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 84

67 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 62

52 V1.23 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 62

51 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 62

51 V1.23 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 59

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 GeForce RTX 3060 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 Gigabyte GeForce GTX 1650 22

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 82

63 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 80

66 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 77

63 AMD Radeon RX 6900 XT 76

57 V1.23 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 76

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 74

61 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 72

60 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 70

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 68

53 AMD Radeon RX 6800 XT 64

51 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 59

48 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 58

49 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 56

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 53

43 AMD Radeon RX 6700 XT 50

39 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 41

35 V1.23 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 37

32 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 37

32 V1.23 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 36

31 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 GeForce RTX 3060 35

31 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra

V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 42

36 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 41

35 V1.23 Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 41

34 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 39

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 39

34 AMD Radeon RX 6900 XT 38

31 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 37

32 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 36

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 33

28 AMD Radeon RX 6800 XT 31

25 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 29

25 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 28

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 24

20 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 AMD Radeon RX 6700 XT 23

20 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 20

16 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 GeForce RTX 3060 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 V1.23 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 15

13 V1.23 [ResizeBAR] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 15

13 V1.23 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 15

12 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Dobra wiadomość jest taka, że technologia ResizeBAR (Smart Access Memory) w tej grze ponownie działa na Radeonach. Poza tym wyniki pokrywają się z wcześniejszymi testami - to karta do 1080p, a już w 1440p praktycznie równa się z GeForce RTX 3060.

Pobór energii i temperatury

Mamy wątpliwości co do prawidłowego działania czujnika temperatury w naszym egzemplarzu - cóż, peszek, takie rzeczy się zdarzają. W każdym razie, podczas maksymalnego obciążenia (w trybie standardowym) rdzeń wskazywał 56 stopni, a najgorętszy punkt chipa (hotspot) rozgrzewał się do 87 stopni. Spora różnica, ale takie rzeczy się zdarzają. Po ręcznym OC jasnym się stało, że z ogólnym czujnikiem temperatury jest coś nie tak, bowiem wskazywał zaledwie 58 stopni, podczas gdy hotspot podskoczył do 101 stopni. Generalnie jednak solidne chłodzenia karty robi swoje i kultura pracy tego modelu jest wysoka.

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W]

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 12G 549 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 537 NVIDIA GeForce RTX 3080 498 AMD Radeon RX 6900 XT 471 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 452 AMD Radeon RX 6800 XT 451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 [OC] Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 333 AMD Radeon RX 580 327 Gigabyte Radeon RX 6600 XT PRO OC 314 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 GeForce RTX 3060 302 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 Gigabyte GeForce GTX 1650 187

Ogólny pobór mocy karty jest niski i nie ma tu się do czego przyczepić.

Gigabyte GeForce RX 6600 XT PRO OC - czy warto kupić?

Weźmy abakus do ręki i policzmy: startowa cena GeForce RTX 3060 - 329 USD, startowa cena RTX 3060 Ti - 399 USD. Radeon 6600 XT ląduje bliżej modelu Ti w cenie 379 USD. Warto również wspomnieć, że model 3060 ma aż 12 GB VRAM (3060 Ti ma również 8 GB, ale na szybszej magistrali). Generalnie rzecz biorąc nie ma tu jakiegoś szoku cenowego, ale jedno jest pewne - jeśli AMD zależało na stworzeniu mocno atrakcyjnego modelu ze średniej półki, to powinna wycenić ją bliżej poziomu GeForce RTX 3060 (bez Ti).

Z drugiej strony otrzymujemy kartę nieco szybszą (bądź równie wydajną) i znacznie bardziej energooszczędną od Radeona RX 5700 XT, który startował w cenie 399 USD. Oczywiście wciąż mamy do czynienia z potężnym rozjazdem jeśli chodzi o ceny sugerowane i sklepowe, ale mimo wszystko - ta karta powinna być parę złotych tańsza. Bo? Bo konkurencja.

Jak wspomnieliśmy we wstępie za wyborem kart GeForce może przemawiać DLSS, ale na Radeonach mamy już FSR, które choćby w Resident Evil Village działa rewelacyjnie. Radeony mogą się też pochwalić Smart Access Memory (która to jednak nie działa w Horizon Zero Dawn, czy Watch Dogs) oraz Variable Rate Shading, czyli kolejną technologią przyśpieszającą gry. Wydaje mi się również, że AMD brakuje takiego Minecrafta RTX, którym mogłaby się pochwalić ray-tracingiem nawet na najmniej wydajnych kartach (z obsługą DXR).

Radeon RX 6600 XT to karta ewidentnie skrojona pod rozgrywkę w Full HD i w takiej kategorii sprawuje się bez zastrzeżeń - również w QHD połowa testowych gier działa z prędkością powyżej 60 klatek na sekundę.

Jeśli jednak przyjrzymy się wynikom w 2560 x 1440 (i wyżej) na tle konkurencji to zobaczymy, że mała ilość Infinity Cache oraz 128-bitowa magistrala VRAM zaczyna odbijać się karcie czkawką. Oczywiście weźcie poprawkę na to, że w 2560 x 1440 ta karta wciąż radzi sobie dobrze, a mówimy tu 76 klatkach na sekundę w Horizon, 60 klatkach w Valhalli, 49 klatkach w Watch Dogs oraz 36 klatkach w Cyberpunku (wszystkie gry w maksymalnych ustawieniach graficznych).

Dobra, wiemy już czego spodziewać się po nowym Radeonie i teraz nadeszła pora na nerwowe sprawdzanie dostępności i cen w sklepach. Jakie ceny sklepowe stawiacie? Dajcie znać w komentarzach!

Opinia o Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC PRO 8G Plusy wydajność pomiędzy GeForce RTX 3060 i RTX 3060 Ti

fabrycznie podkrecona i z niezłym potencjałem do dalszego OC

jedna wtyczka zasilająca 8-pin i bardzo rozsądny pobór mocy

efektywny system chłodzenia i backplate

obsługa FSR, SAM, VRS i innych ciekawych technologii AMD

8GB pamięci GDDR6, ale... Minusy ... 128-bitowa magistrala VRAM i tylko 32 MB Infinity Cache

cena mogłaby być bardziej konkurencyjna

niska wydajność w ray-tracingu