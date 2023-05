Oto na rynek wkracza Radeon RX 7600 - karta nowej generacji w cenie, która nie rzuca na kolana. AMD po roku od premiery poprzedniej karty RDNA 3 przeskakuje z najwyższego segmentu prosto w ten najniższy, prezentując następcę popularnego Radeona RX 6600. Ale czy warto go kupić?

AMD wprowadza najtańszą kartę zapowiedzianą dla serii Radeon RX 7000 – model RX 7600, wyposażony w 8 GB i wyceniony na $269 (1379 zł). Karta ma docelowo zastąpić droższego w dniu premiery Radeona RX 6600 i obecnie również droższe RX 6650 XT.

Radeon RX 7600 wykorzystuje zupełnie nową architekturę RDNA 3 w postaci rdzenia NAVI 33. Pod względem ilości jednostek jest odpowiednikiem Radeona RX 6650 XT, ale za sprawą optymalizacji i wyższego taktowania powinien być szybszy, jednocześnie znacznie wyprzedzając swojego poprzednika RX 6600.

Nowy Radeon posiada wsparcie dla kodeka AV1 oraz jest wyposażony w nowe złącza DisplayPort 2.1. Podniesiono o 30 W poziom TGP, co zwiastuje większe zużycie energii od poprzednika, a co za tym idzie więcej wydzielanego ciepła.

Referencyjny układ chłodzenia jest wyjątkowo kompaktowy i wymaga tylko jednego 8-pinowego złącza zasilania. Karta jest chłodzona przez ciepłowody i dwa niewielkie wentylatory. Z wyglądu karta nawiązuje do topowych modeli z tej generacji Radeonów.

ocena redakcji:









4,4/5

Nie ma co ukrywać – AMD długo kazało nam czekać na kolejną kartę z najnowszej generacji. Dodatkowo zaskakuje tutaj tak duży przeskok i na ten moment pominięcie średniego segmentu. To wszystko może wynikać z trudności ze skalowaniem chipletowej architektury RDNA 3 (co, zaznaczamy, jest naszym domysłem). Ostatecznie po wprowadzeniu w zeszłym roku kart Radeon RX 7900 XT (oraz XTX), opartych o GPU NAVI 31, teraz pomijamy NAVI 32 i przeskakujemy od razu do najmniejszego z planowanych układów tej generacji – NAVI 33. Do testów dostaliśmy na kilka dni referencyjny układ od AMD i zapraszamy Was teraz do jego recenzji.



Pudełko adekwatnego rozmiaru do samej karty - ekologicznie :)

AMD trzyma spójny design dla całej rodziny RX 7000

Pomiń ten rozdział -> do omówienia kultury pracy i potencjału podkręcania.

Podobnie jak w przypadku wczorajszej recenzji karty nieco wyższego segmentu od NVIDII, nie będziemy się mocno rozpisywać o tym, jak karta wygląda – zainteresowanych odsyłamy do przygotowanego filmu z rozpakowaniem i omówieniem specyfikacji nowej karty AMD.

Tutaj tylko podsumujemy, że AMD udało się stworzyć wyjątkowo zgrabną kartę – zaledwie 650 g i chłodzenie, które nie wystaje poza obrys płyty głównej microATX. Co prawda, jest o centymetr wyższa od RTX 4060 Ti Founders Edition, ale za to o blisko 4 cm krótsza (21 cm długości).



Karta mimo małego rozmiaru wyglada wyjatkowo atrakcyjnie.

To, co koniecznie trzeba tutaj zaznaczyć, to że Navi 33 nie jest konstrukcją chipletową (jak Navi 31). Rdzeń jest w tym przypadku monolityczny i całe 32 MB pamięci L3 (Infinity Cache) umieszczono w tym samym kawałku krzemu, co jednostki obliczeniowe. Podobnie jak w mocniejszych Radeonach tej generacji, RX 7600 również otrzymał jednostki odpowiedzialne za obliczenia AI (analogicznie do Tensorów na kartach z serii RTX u NVIDII) – te mogą się przydać, gdy/jeśli pojawi się FSR 3.0.



Złącze zasilania 8-pin, 3x DisplayPort 2.1 oraz jedno HDMI 2.1 - więcej niż byśmy oczekiwali w tym segmencie.

AMD Radeon RX 7600 - specyfikacja

Model Radeon RX 6600 Radeon RX 7600 Radeon RX 6650 XT Układ graficzny Navi 23 XL (RDNA 2) Navi 33 (RDNA 3)

Navi 23 KXL (RDNA 2)

Proces technologiczny TSMC 7 nm TSMC 6 nm TSMC 7 nm Jednostki cieniujące 1792 2048 2048 Jednostki teksturujące 112 128 128 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators 28 32 32 Jednostki AI Accelerators 0 64 0 Taktowanie rdzenia 2044/2491 MHz 2250/2655 2410/2635 MHz Pamięć Infinity Cache (L3) 32 MB

(gen. 1) 32 MB

(gen. 2) 32 MB

(gen. 1) Wydajność FP16 17.86 TFLOPS 43.50 TFLOPS 21.59 TFLOPS Wydajność FP 32 8.93 TFLOPS 21.75 TFLOPS 10.79 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 14 000 MHz 18 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 288 GB/s 280 GB/s TBP (zasilanie) 132 W (8 pin) 165 W (8 pin) 176 W (8 pin) Cena (MSRP) $329 $269 $379

Mimo małych rozmiarów referencyjny Radeon RX 7600 jest dosyć cichą kartą

Pomiń ten rozdział -> do opisu procedury testowej i testów syntetycznych.

Dwa wentylatory o klasycznym układzie (bez przelotu) całkiem skutecznie odprowadzają ciepło z radiatora. Karta korzysta z dużego bloku pokrywającego wszystkie kluczowe komponenty i z niego ciepło odprowadza przez ciepłowody – sprawdzona konstrukcja. Mimo iż TGP wzrosło względem poprzednika o około 30 W, to i tak karta daje radę utrzymać akceptowalne temperatury - zwykle poniżej 75°C na GPU i poniżej 90°C na Hot Spot. Oczywiście to odczyty dalekie od komfortu (zwłaszcza w platformie otwartej), ale też samo chłodzenie miało jeszcze spory zapas.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Metro Exodus Enhanced Edition

[dBA], 1440p, Ultra + RT, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 31,8

29,5 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 36,5

34,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 40,7

38,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Wentylatory zwykle oscylowały między 50% a 60% (1500-1700 RPM), co w tej konstrukcji nie przekładało się na bardzo duży hałas. Po podkręceniu karty robi się już niepokojąco ciepło – 80°C na GPU i 95°C na Hot Spot to w zasadzie wartości graniczne i chłodzenie też musi wchodzić na wyższe obroty. Co ciekawe, nawet mimo tego karta nie jest głośna.



Dwa dosyć szybkie wentylatory mogą być głośne, ale w tym przypadku zachowują się zaskakująco kulturalnie.

Potencjał podkręcania referencyjnego Radeona RX 7600 jest… skromny

Podkręcanie w przypadku kart AMD jest trudnym tematem. Całkiem możliwe, że źle się do tego zabraliśmy i lepiej byłoby powalczyć zmianą napięcia – tylko że tutaj jeszcze narzędzia nie rozpoznawały poprawnie przedpremierowych sterowników. Pozostało zatem ustawić najwyższy zakres dostępnego taktowania, podnieść o 12% limit energetyczny i o 100 MHz (efektywnie 400 MHz) podkręcić pamięci… Wyniki raczej nas zawiodły.

Pomiar wydajności AMD Radeon RX 7600 8 GB po podkręceniu

[FPS], 1080p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) AMD Radeon RX 7600

ustawienia domyślne 23

14 AMD Radeon RX 7600

OC (135 MHz / 1300 MHz) 23

15 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) AMD Radeon RX 7600

ustawienia domyślne 39

33 AMD Radeon RX 7600

OC (135 MHz / 1300 MHz) 40

34 Far Cry 6

(Ultra + RT) AMD Radeon RX 7600

ustawienia domyślne 93

82 AMD Radeon RX 7600

OC (135 MHz / 1300 MHz) 97

84 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) AMD Radeon RX 7600

ustawienia domyślne 39

28 AMD Radeon RX 7600

OC (135 MHz / 1300 MHz) 41

29 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jak testowaliśmy Radeona RX 7600 8 GB – nasza platforma testowa

Pomiń ten rozdział -> do testów w grach.

To prawdopodobnie ostatnia tura testów na naszej obecnej platformie testowej. Używany przez nas Intel Core i9-12900KS, co prawda, jest wystarczająco wydajny, aby efektywnie testować karty ze średniego i wyższego segmentu, ale chcemy być gotowi na odświeżone modele na szczycie stawki (które być może jeszcze w tym roku nas zaskoczą swoją premierą). Obecnie jednak całość prezentuje się jak poniżej.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 531.93 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.4.3) i ARCów (101.4335). Wyjątkiem była nowa karta, którą testowaliśmy na sterowniku beta 23.10.01.16. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – niemal każda płyta główna z PCI-E 3.0 (lub nowszym) oferuje wsparcie dla tej funkcji.



Trochę zakurzone, ale nadal działa :)

Testy syntetyczne są łaskawe dla Radeona RX 7600

Jak zwykle na początku prezentujemy wyniki w popularnym pakiecie benchmarków UL Solutions 3DMark. Pozwalają one przede wszystkim dobrze określić przyrost wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami kart danego producenta, ale do pewnego stopnia również umożliwiają porównanie kart różnych producentów. Na wykresach poniżej szczególną uwagę należy zwrócić na karty RX 6600 (bezpośredni poprzednik) oraz RX 6650 XT (karta w zbliżonej cenie i specyfikacji). Do pewnego stopnia można też spoglądać na wyniki Intel ARC A750 (podobnie wyceniona karta konkurencji) i może jeszcze RTX 3060 (nieco droższa propozycja od NVIDII), mając jednak na uwadze różnice w optymalizacji pod 3DMark różnych producentów GPU.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6749 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6275 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6091 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 5887 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5211 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5039 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4406 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3554 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3219 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 3078 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2451 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2317 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 2024 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 1922 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royal (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 10 950 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8741 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8130 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 7185 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6623 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5604 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5396 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Nowy Radeon wypada w tych testach podobnie do… bliźniaczego w specyfikacji RX 6650 XT. Przynajmniej do czasu, aż nie aktywujemy śledzenia promieni. Tutaj nowa architektura radzi sobie już odczuwalnie lepiej i RX 7600 zaczyna się zbliżać niebezpiecznie do Radeona RX 6700 XT (zatem pewnie zrównuje się z RX 6700, którego nie mieliśmy okazji testować). Czy testy w grach potwierdzą te obserwacje?

Gry na najwyższych ustawieniach są znacznie mniej litościwe dla nowego Radeona

Pomiń ten rozdział -> do testów w zastosowaniach profesjonalnych.

AMD nie ma na ten moment w rękawie żadnego asa, jak DLSS 3 w przypadku NVIDII, zatem ich karta nie może zaoferować takiej samej wydajności, co jej poprzednik i resztę roboty zostawić AI. Pamiętajmy również, że to zupełnie pierwsze sterowniki pod Navi 33, zatem całkiem możliwe, że z czasem nowy Radeon jeszcze zyska nieco wydajności. Możliwe też, że zapowiedź FSR 3.0 nie okaże się tylko kiełbasą wyborczą i faktycznie Radeony również dostaną drugą młodość. Nie ma jednak co gdybać – zobaczmy, co pokazały testy w grach.

Wprawione oko zauważy, że z listy zniknęły dwie pozycje – Hogwarts Legacy oraz Wiedźmin 3. Zwyczajnie nie mieliśmy czasu, aby przetestować te gry dodatkowo na wszystkich kartach na średnich ustawieniach (tj. bez śledzenia promieni), a nie chcieliśmy też korzystać z archiwalnych wyników – obie gry intensywnie od ich premiery połatano (Hogwarts Legacy testowaliśmy w lutym, a testy Wiedźmina 3 z RT odbyły się jeszcze w grudniu 2022). Jednocześnie testy z aktywnym śledzeniem promieni w tych grach nawet w FHD owocowały zupełnie nieakceptowalnym FPS, którego nawet FSR by nie uratował. W przyszłości (przy nadchodzącej zmianie platformy) postaramy się te braki nadrobić.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 74

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 62

53 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 58

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

38 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 42

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 42

33 Intel ARC A770

Intel ref. 35

27 Intel ARC A750

Intel ref. 33

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

25 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 29

23 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 27

21 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 22

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 17

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 58

49 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 55

38 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 47

40 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 44

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 31

26 Intel ARC A770

Intel ref. 28

25 Intel ARC A750

Intel ref. 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 21

16 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 19

14 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 16

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Abstrahując już od dosyć przeciętnej płynności, która wynika z aktywnego śledzenia promieni, wyraźnie widać, że nowy Radeon w grze A Plague Tale: Requiem nie tylko mocno pokonał swojego poprzednika, ale również wzmocnioną wersję kolejnego modelu z wyższej półki. W zasadzie gdy aktywujemy upscaling, to z uzyskanych w teście 27 FPS robi się już całkiem przyjemne 40 FPS, więc to pierwszy budżetowy Radeon, który faktycznie pozwala zagrać w ten tytuł z najwyższymi detalami.

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 197

132 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 188

114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 183

122 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 175

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 164

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 159

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 155

107 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 143

93 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 143

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 138

85 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127

85 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 125

87 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 120

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 113

77 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 101

63 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 96

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 74

55 Intel ARC A770

Intel ref. 72

53 Intel ARC A750

Intel ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 27

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 126

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 113

80 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 106

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 88

60 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 85

61 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 71

48 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel ref. 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Przygody Assassinów zawsze były domeną kart AMD i RDNA 3 ten trend podtrzymuje – najtańszy Radeon bez problemu rozprawia się z RTX 3060 Ti. Pokonuje również RX 6650 XT, a względem poprzednika mamy 30% wyższą wydajność. Pogramy nawet bez wspomagania się FSR również w QHD – to dobrze wróży wydajności w nadchodzącej kontynuacji – Assassin’s Creed Mirage.

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 103

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 92

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 75

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

37 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 45

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 41

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 37

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

23 Intel ARC A770

Intel ref. 29

24 Intel ARC A750

Intel ref. 27

23 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 27

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 23

14 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 21

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Po przeciwnej stronie muru sympatii z AMD stoi Cyberpunk 2077 i tu niestety nadal grać zalecamy bez śledzenia promieni. Owszem, z FSR udałoby się przebić barierę 30 FPS (dokładnie średnio 33 FPS w naszym teście), ale to nadal zbyt mało dla tej gry. Widać jednak, że nadal utrzymujemy się powyżej RX 6650XT (a poprzednik z wydajnością na poziomie 15 FPS nawet nie załapał się na wykres).

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 111

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 95

82 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 91

79 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 89

77 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 72

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 69

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 61

52 Intel ARC A770

Intel ref. 51

40 Intel ARC A750

Intel ref. 48

38 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

38 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

33 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 37

31 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 30

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 77

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 73

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 64

54 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 61

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 48

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 40

33 Intel ARC A770

Intel ref. 38

31 Intel ARC A750

Intel ref. 32

26 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 24

20 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 23

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2 również intensywnie korzysta ze śledzenia promieni, ale nie na tyle, aby uniemożliwić grę na nowym Radeonie – aktywując FSR wręcz zbliżamy się do średnich 60 FPS. Niemniej karty Intela i NVIDII nadal pozostają poza zasięgiem – przynajmniej do czasu wyłączenia śledzenie promieni – wtedy role się odwracają.

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 109

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 108

81 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 98

68 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 83

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 80

46 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 78

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 75

64 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 66

43 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

52 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 43

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 97

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 89

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 83

70 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

50 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 76

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 61

55 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

53 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 55

49 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 45

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 37

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring po aktualizacji dodającej Ray Tracing stał się średnio grywalny w najwyższych ustawieniach na RX 6600 – jego następca tego problemu nie ma, oferując średnią powyżej 60 FPS. W tym przypadku jednak już nieco ustępuje podobnie wycenionemu RX 6650 XT. Co ciekawe, udało się pokonać RTX 3060 12 GB oraz obie karty Intela – głównie dlatego, że ARC nie pozwalały ukończyć testu bez wyrzucenia gry do pulpitu…

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 142

110 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 134

109 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 133

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 127

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 127

102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 127

99 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

92 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 118

95 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 105

90 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 100

85 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 95

76 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 93

80 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 82

70 Intel ARC A770

Intel ref. 81

62 Intel ARC A750

Intel ref. 75

50 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 72

41 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 70

51 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 62

51 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 107

84 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

74 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 85

73 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 Intel ARC A770

Intel ref. 69

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 62

47 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

42 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Kolejna gra oznaczona logo AMD, tj. Far Cry 6, zaskakuje bardzo pozytywnie – Radeon RX 7600 nie tylko pokonuje RX 6650 XT, ale również zbliża się do znacznie droższego RTX 3060 Ti. To wszystko przy aktywnym śledzeniu promieni – wystarczy nie przesadzać z ilością odbić/cieni i od razu Radeony lepiej sobie radzą ;) Jak widać powyżej, zagramy bez żadnego problemu nie tylko w FHD, ale również w QHD. Jak już wyjdzie kolejny odcinek tej serii, to wydajności powinno nam wystarczyć, aby nadal grać w najwyższych ustawieniach.

Forza Horizon 5

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 186

132 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 150

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 136

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 133

110 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 132

106 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 132

103 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 126

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 125

106 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 122

98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 112

88 AMD Radeon RX 6800

AMD 110

86 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 104

88 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 99

85 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

79 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 92

74 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 92

74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 80

68 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 78

63 Intel ARC A770

Intel ref. 70

59 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 63

54 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

47 Intel ARC A750

Intel ref. 54

45 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 116

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 104

82 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 101

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

60 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 70

57 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 40

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pora poruszyć słonia w pokoju, jak to mawiają nasi zachodni koledzy. Forza Horizon 5 od samej premiery RDNA 3 (pod koniec 2022 roku) odznacza się niższą wydajnością na nowych kartach. Jak widać, nic się w tej kwestii od pół roku nie zmieniło i nowy Radeon RX 7600 odczuwalnie przegrywa w tej grze ze swoim poprzednikiem RX 6600… Na otarcie łez pozostaje wygrana z Intel ARC A750. Tych testów nie będziemy uwzględniać w obliczaniu średniej, gdyż nadal wierzymy, że AMD problem rozwiąże w sterownikach.

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 98

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 90

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

50 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 76

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 59

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

36 Intel ARC A770

Intel ref. 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 43

35 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 42

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

25 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 33

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales to gra, która również intensywnie korzysta z techniki śledzenia promieni w najwyższych ustawieniach. Widać to po wynikach i, co gorsza, RX 6650 XT w tym przypadku wypada nieco lepiej. Choć z drugiej strony jeszcze lepiej w tym przypadku wypadają obie karty Intela…

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 121

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 97

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 95

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

57 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 85

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 72

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 69

50 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 62

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

35 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 52

36 Intel ARC A770

Intel ref. 48

35 Intel ARC A750

Intel ref. 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

29 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 43

30 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 42

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

28 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 34

24 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 54

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 39

29 Intel ARC A770

Intel ref. 39

28 Intel ARC A750

Intel ref. 34

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 33

25 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 28

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus to gra dosłownie wymagająca obsługi śledzenia promieni, ale mimo tego Radeony radzą sobie tutaj całkiem dobrze. Nowy RX 7600 nie tylko zdołał pokonać RTX 3060, ale również zbliżyć się do wyniku RX 6700 XT. Niestety w tej grze nie uświadczymy FSR (jest tylko DLSS dla kart NVIDII), co nieco komplikuje porównanie. Niemniej pograć się da, czego nie można powiedzieć o poprzedniku dziś testowanego Radeona.

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 108

88 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 98

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte Gaming OC 97

83 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 76

66 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 65

57 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 58

51 Intel ARC A770

Intel ref. 58

45 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 56

49 Intel ARC A750

Intel ref. 54

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator niczym szczególnym się nie wyróżnia – pogramy nawet w QHD, a do tego nowy Radeon uzyskuje 30% lepszy wynik od RX 6600 i tym samym pokonuje też RX 6650 XT oraz RTX 3060 12 GB. Niedawno dodano tu również wsparcie dla FSR2, zatem wydajność można jeszcze bardziej podnieść i faktycznie cieszyć się lataniem.

Red Dead Redemption 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 176

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 138

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 125

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 122

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 106

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 101

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 101

65 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 99

65 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 93

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

51 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 81

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 69

46 Intel ARC A770

Intel ref. 68

40 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 66

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 63

35 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

31 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 50

35 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 83

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 79

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 77

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 72

45 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

41 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

40 Intel ARC A770

Intel ref. 57

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 47

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 41

27 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 35

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2 korzysta z tego samego silnika, co legendarne GTA V, ale jest znacznie bardziej wymagające. Nowy Radeon prawie zdołał wycisnąć średnią 60 FPS bez podpierania się FSR 2. Ponownie dosyć mocno (10%) pokonał droższego RTX 3060 oraz RX 6650 XT. Względem poprzednika mówimy tu zatem o 30-procentowym wzroście wydajności.

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 194

135 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 194

134 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 182

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 169

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 165

125 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 132

86 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 125

101 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatni na liście jak zwykle jest sieciowy tytuł –Warzone. Ta gra, jako jedna z niewielu darmowych gier online, stawia jakieś konkretne wymagania przed komputerem, a przy tym stanowczo preferuje Radeony. Testowany dziś RX 7600 niemalże zrównuje się z GeForce RTX 3070 i świeżym RTX 4060 Ti, pozostawiając daleko w tyle RTX 3060 i RX 6650 XT. Względem poprzednika mamy przyrost rzędu 50%!

Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych potrafi zaskoczyć

Pomiń ten rozdział -> do testów poboru energii.

Poza grami nowy Radeon RX 7600 okazuje się być również dosyć ciekawą propozycją dla bardziej kreatywnych zastosowań – nie tylko za sprawą nowszych standardów złączy DisplayPort 2.1. Co prawda w tych najczęściej spotykanych zastosowaniach, czyli przy renderze grafiki i eksporcie wideo wypada bardzo przeciętnie, to jest nieco tylko lepiej od swojego poprzednika, natomiast w części bardziej wyspecjalizowanych aplikacji testowanych w ramach pakietu SPECviewperf 2020 okazuje się bardzo mocno wychodzić przed szereg.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 8,14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 12,57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14,75 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 14,82 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 18,21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 19,46 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24,86 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 26,08 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35,66 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 41,26 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 51,10 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 55,72 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95,98 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 114,23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 128,49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 149,15

DaVinci Resolve 18.1

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 21

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 39

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 102

126 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 103

108 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 198 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 124 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 121 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 93 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 91 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 74 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 148 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 132 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 129 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 122 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 69 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 554 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 456 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 452 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 436 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 405 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 401 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 292 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 216 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Mamy tu również wsparcie dla nowego kodeka AV1 (jak w każdej karcie obecnej generacji każdego z producentów), co pozwoli prowadzić znacznie wyższej jakości streaming. Owszem, do najbardziej wymagających zastosowań będzie też brakować pojemności pamięci graficznej, ale jeżeli ma to być sprzęt do nauki programów niskim kosztem, to sprawdzi się zaskakująco dobrze.

Nowy Radeon pobiera znacznie więcej prądu…

Pomiń ten rozdział -> do podsumowania.

Na koniec pozostaje jeszcze rzucić okiem na odczyty poboru energii przez samą kartę (na co pozwala platforma testowa NVIDIA PCAT). Poprzednik testowanej karty w tej kwestii prezentował się nad wyraz dobrze i często był za to chwalony. Nowy Radeon niestety wypada w tym przypadku znacznie gorzej. Pobór energii wzrósł w zasadzie o 30%. Oczywiście – to nigdy nie jest tak prosty przelicznik (również tej samej wydajności RX 6650 XT pobiera jeszcze kolejne 30 W więcej), ale i tak ujmuje to nieco sukcesowi nowej karty.

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 155 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 159 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 169 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 180 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 190 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Nadal nie jest to poziom ogromnego poboru energii nowych kart Intela, ale jeżeli spojrzymy na dzień wcześniej testowanego GeForce RTX 4060 Ti (o praktycznie 50% wyższej wydajności), to już robi się trochę smutno. Nie są to różnice (w tym segmencie), które dałoby się odczuć realnie w rachunku za energię, jeżeli nie siedzimy 12 godzin każdego dnia przed komputerem, ale nie umniejsza to faktu, że występują. Nowy Radeon pobiera również więcej energii przy znikomym obciążeniu.

Pomiar zużycia energii w czasie odtwarzania wideo (VP9) - [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 12 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 12 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 13 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 13 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 18 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 18 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 18 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 20 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 20 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 21 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 28 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 29 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 33 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 42 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 43 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 45 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 46 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 46

Warto jednak zaznaczyć, z czego taka sytuacja wynika - AMD raczej świadomie wybrało już sprawdzony i dzięki temu tańszy proces technologiczny 6 nm, aby dostarczyć karty graficzne w faktycznie atrakcyjnej cenie. Jednocześnie, aby zaoferować realnie wzrost wydajności większy od groteskowych 10-15%, zwiększyć musiał się również pobór energii. Sumarycznie wyszło to raczej całkiem dobrze - wydajność jest wyraźnie wyższa od RX 6650 XT, a pobór nadal odczuwalnie niższy.

Jeżeli planujesz kupić kartę do 1500 zł, to nic lepszego nie znajdziesz

Nowy Radeon na ten moment nie ma konkurencji w cenie 1300-1500 zł, w jakiej ma być dostępny w sprzedaży. Płynnie wchodzi w miejsce ostatnio bardzo mocno przecenianych Radeonów RX 6650 XT, oferując minimalnie wyższą wydajność przy niższym poborze energii i wsparciu dla nowszego enkodera wideo. Jeżeli z czasem doczeka się takich samych przecen, co RX 6600, to mamy murowany hit niskiego segmentu, o którym NVIDIA całkiem już zapomniała (opuścimy zasłonę milczenia na RTX 3060 8 GB), a w którym karty Intela to nadal ryzykowny wybór.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RX 6600 = 100%)

1080p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 205% AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 186% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 185% AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 164% Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 152% AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 139% NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 136% ntel ARC A750

Intel Limitet Edition 135% AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 129% AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100%

Miejcie na uwadze, że powyższy wykres przedstawia dosyć niekorzystne warunki dla nowej karty – obecnie 8 z 12 testowanych gier korzysta mniej lub bardziej ze śledzenia promieni, zatem gdyby w ramach kompromisu z tej funkcji zrezygnować, to wszystkie czerwone słupki powędrowałyby około 30 punktów procentowych do góry. W takim układzie RX 7600 realnie jest przeciwnikiem dla RTX 3060 Ti. Do premiery GeForce RTX 4060 postaramy się przygotować też taki zestaw wyników.



Karta raz wyjęta już nie pasuje do pudełka :(

Ostatecznie nowy układ graficzny od AMD oceniamy całkiem dobrze, realny wzrost na poziomie 40% względem poprzednika to właśnie to, czego oczekujemy od nowej generacji GPU. Nieco szkoda, że w tym przypadku zostało to okupione wzrostem poboru energii o 30%, ale cóż – nie można mieć wszystkiego (przynajmniej w tym budżecie). Zawiedliśmy się w sumie, jak zwykle, na potencjale podkręcania, choć to akurat może być kwestia nieco zbyt ciepłego chłodzenia referencyjnego. Niemniej, w cenie 1379 zł, które ma na start kosztować, jest to bardzo dobra propozycja do budżetowego zestawu dla gracza - znacznie wykracza poza to, co oferują podobnie i nawet nieco wyżej obecnie wycenione karty.

Nasza opinia o układzie graficznym AMD Radeon RX 7600 8 GB:

Plusy:

Znaczny przyrost wydajności względem poprzednika,

nawet większy wzrost wydajności, gdy korzystamy ze śledzenia promieni,

obsługa nowego kodeka AV1,

nowoczesne złącza DisplayPort 2,

nowoczesny panel sterowania, łączący w sobie wiele funkcjonalności,

cena (MSRP) znacznie niższa od poprzednika, mimo pędzącej inflacji.

Minusy:

Tylko 8 GB vRAM w niektórych grach nie starcza nawet w FHD,

wyraźny wzrost zapotrzebowania na energię,

nadal niewystarczająca wydajność, aby w pełni cieszyć się najwyższymi ustawieniami (RT) nawet w FHD,

niespecjalnie wysoka wydajność w zastosowaniach profesjonalnych.

Nasza ocena układu AMD Radeon RX 7600 8 GB: 88% 4.4/5





Czy referencyjna karta AMD Radeon RX 7600 to dobry wybór?

Pozostało jeszcze wypowiedzieć się na temat samej konstrukcji referencyjnej karty AMD. Wychodzi na to, że nie mamy do nich szczęścia, przynajmniej na premierę. Przykładowo - używany teraz w testach RX 7900 XTX jest w zasadzie chłodniejszy od recenzowanego RX 7600 - i to pomimo 2x większego poboru energii. A przypominamy, że podczas premierowego testu Radeona RX 7900 XTX jego głównym problemem było właśnie przegrzewanie się. Możliwe zatem, że wiele zależy od sztuki, jaka się trafi. Oceniamy jednak to, co dostaliśmy do testów, zatem referencyjna konstrukcja AMD jest w tym przypadku tylko poprawna pod względem termicznym.



Karta jest w sumie tego samego rozmiaru, co poprzedniczka, a jednak pobiera więcej energii - ergo, jest cieplejsza.

Jest przy tym dosyć cicha i solidnie wykonana (to akurat cecha wspólna wszystkich referencyjnych Radeonów tej generacji). Obstawiamy również, że w związku z temperaturami nie udało nam się zbyt wiele osiągnąć w kwestii podkręcania karty. Ogólnie całkiem możliwe, że tym razem również konstrukcje autorskie okażą się być lepszym wyborem, zwłaszcza jeżeli będą też poniżej sugerowanej ceny.

Opinia o AMD Radeon RX 7600 Plusy Kompaktowy rozmiar,

design nawiązujący do topowych modeli,

dosyć cicha praca,

złącza DisplayPort 2.1,:

wydajność o 40% wyższa od poprzednika,

wsparcie dla kodeka AV1,

nowoczesny panel sterowania, łączący w sobie wiele funkcjonalności Minusy Tylko 8 GB vRAM już dziś bywa ograniczeniem,

Bardzo wysokie temperatury GPU,

wyraźny wzrost zapotrzebowania na energię,

nadal niewystarczająca wydajność, aby w pełni cieszyć się najwyższymi ustawieniami (RT) nawet w FHD,

niespecjalnie wysoka wydajność w zastosowaniach profesjonalnych.