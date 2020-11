Project 007 to roboczy tytuł nowej gry studia IO Interactive, w której otrzymamy możliwość wcielenia się w jedną z najbardziej znanych postaci kina. Potencjał wydaje się tu ogromy, zainteresowanym pozostaje trzymać kciuki.

Project 007 pozwoli wcielić się w słynnego agenta

IO Interactive obiecywało na dziś ujawnienie swojego nowego projektu. Brakowało przecieków na jego temat i może dzięki temu radość co niektórych graczy będzie jeszcze większa. Okazuje się bowiem, że zdecydowano się pochylić nad bohaterem, który bez wątpienia zasługuje nie tylko na grę, ale naprawdę dobrą grę.

Póki co nie podano wielu konkretów, w czym nie ma rzecz jasna niczego dziwnego. Dowiedzieliśmy się jedynie tyle, iż gra będzie licencjonowana (wzmianka na jej temat pojawiła się na oficjalnych profilach filmowej sagi), ale nie skupi się na znanych już historiach, a czymś nowym. Ma przedstawiać początek kariery słynnego agenta.

„Stworzenie oryginalnej gry o Bondzie to monumentalne przedsięwzięcie i naprawdę wierzę, że IO Interactive ściśle współpracując z partnerami w EON i MGM może dostarczyć coś wyjątkowego dla graczy i całej społeczności. Nasz zespół jest podekscytowany, że może uwolnić swoją kreatywność w kultowym uniwersum Jamesa Bonda i stworzyć najbardziej ambitną grę w historii studia.” - Hakan Abrak, CEO IO Interactive

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, wykorzystany zostanie tutaj silnik Glacier. Lista platform docelowych gry nie została ujawniona, aczkolwiek pierwsze sugestie mówią o PC, a także PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Hitman skończył 20 lat, IO Interactive przyda się nowy bohater

Kilka dni temu świętowano 20-leci serii Hitman, czyli obecnie największego dobra studia IO Interactive. Ujawniono, że wszystkie gry wchodzące w jej skład przyciągnęły łącznie ponad 70 mln graczy. Nikt nie zamierza na tym poprzestawać, w przyszłym roku zadebiutuje Hitman 3.

I chociaż Hitman cały czas zbiera dobre recenzje, odskocznia od poświęcania uwagi jednemu bohaterowi może wyjść IO Interactive na dobre. Fakt, że to właśnie ta ekipa zajmie się grą o Jamesie Bondzie powinien też napawać optymizmem graczy, jak mało która wydaje się ona doskonale nadawać do tego zadania. Obietnice, iż możemy szykować się na najbardziej ambitną grę w historii studia też dobrze wróżą, bo i Hitman należy przecież do ambitnych projektów.

Źródło: IO Interactive

