Hitman 3 miał zadebiutować na początku przyszłego roku i wygląda na to, że prace idą po myśli twórców. Właśnie poznaliśmy dokładną datę, która zgadza się z wcześniejszymi deklaracjami.

Kiedy premiera Hitman 3?

W oficjalnym komunikacie przedstawiciele studia IO Interactive poinformowali, iż Hitman 3 zadebiutuje 20 stycznia. To data, która dotyczy wszystkich platform docelowych tego tytułu, a są nimi komputery z Windows 10 oraz konsole PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i Xbox Series X. Kupujący grę w wersji na konsolę obecnej generacji mogą nastawiać się na bezpłatną aktualizację do wersji na konsolę nowej generacji tego samego producenta.

Warto przypomnieć, że w przypadku PC trzeba liczyć się z roczną dostępnością wyłącznie na Epic Games Store. Kilka dni temu poznaliśmy wymagania sprzętowe gry.

Przedsprzedaż gry Hitman 3 już trwa

A skoro mowa o ewentualnych zakupach, przygotowane zostały dwa wydania - Standard Edition oraz Deluxe Edition. To drugie będzie zawierać nie tylko grę, ale też Deluxe Pack, czyli pakiet cyfrowych dodatków - soundtrack, artbook i omówienie misji, a także garnitury i dodatkowe kontrakty przeznaczone do trybu eskalacji.

W przypadku skorzystania z już trwającej przedsprzedaży, niezależnie od wyboru wydania, można liczyć też na Trinity Pack. Zawiera on łącznie 9 przedmiotów podzielonych na 3 zestawy, a w każdym inny kombinezon, teczka i broń. Nie trzeba będzie jednak korzystać z nich w domyślnej konfiguracji, ale wedle uznania dowolnie przetasowywać.

Źródło: HITMAN

