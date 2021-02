Jeśli masz już dość wszechobecnego hałasu, to postaraj się redukować go przynajmniej tam, gdzie to możliwe. Zacznij od czegoś małego – takiego jak szczoteczka do zębów.

Rozwiązuj problemy. Zacznij od małych

Są takie drobne rzeczy, o które warto zadbać dla swojej wygody (albo i wygody swoich najbliższych). Trzeba pozwalać sobie na drobne przyjemności każdego dnia i trzeba też eliminować problemiki – nawet te najmniejsze, aby nie tracić energii na denerwowanie się, jeśli nie jest to konieczne. Choć czasem może się wydawać, że to walka z tak zwanymi problemami pierwszego świata, to jeśli niewielkim kosztem można z nimi wygrać, to dlaczego by tego nie zrobić?

Jednym z takich problemów jest wszechobecny hałas, który nie tylko może prowadzić do pogorszenia słuchu, ale też niszczyć koncentrację i uniemożliwiać spokojny odpoczynek. To dlatego właśnie przy wyborze sprzętu do domu warto zwrócić uwagę na to, jaki hałas generują. Dźwięków miasta nie wyłączysz, ale w swoim mieszkaniu możesz zadbać o komfortowe warunki do życia.

Co może dać ci zmiana szczoteczki elektrycznej?

Najgłośniejszymi urządzeniami w domu bywają pralki, odkurzacze i oczyszczacze powietrza. We wszystkich tych trzech przypadkach masz jednak sporą dowolność, jeśli chodzi o porę dnia ich działania. Inaczej wygląda sytuacja ze szczoteczką do zębów. Z tej większość z nas korzysta wcześnie rano i późno w nocy. Hałas generowany przez elektryczną szczoteczkę może irytować ciebie, ale też pozostałych domowników, chcących spać.

Jest badanie potwierdzające, że głośność pracy jest właśnie jednym z najważniejszych powodów, dla których użytkownicy rezygnują ze swoich szczoteczek elektrycznych. I cóż, powrót do tej klasycznej szczoteczki faktycznie wydaje się najprostszym rozwiązaniem, ale ta jest znacznie mniej efektywna niż jej elektryczna siostra. Co więc można zrobić? Ano kupić model cechujący się wyjątkowo cichą pracą.

Oclean Air 2 to szczoteczka cichsza niż inne

Przykładem takiej wyjątkowo cichej szczoteczki jest Oclean Air 2, która generuje jedynie 30-45 decybeli. To niewiele więcej niż latający komar (a do tego odgłos pracującego silniczka jest znacznie przyjemniejszy) i zarazem dwa razy mniej niż większość konkurencyjnych rozwiązań. Jej sekret tkwi w bezszczotkowym silniczku ultrasonicznym, wykorzystującym technologię lewitacji magnetycznetycznej oraz w funkcji redukcji hałasu – podobnej do tej, jaką możesz znaleźć w słuchawkach.

„Najcichsza szczoteczka do zębów na świecie” – jak mówi o niej producent – jest urządzeniem godnym polecenia także ze względu na inne cechy. Poręczny uchwyt, intuicyjna obsługa, szybkie ładowanie akumulatora czy dobrze docierające do wszelkich szczelin włosie to tylko kilka z nich. Jeśli myślisz, że może to być coś dla ciebie, to możesz zamówić Ocelan Air 2 na AliExpress.

Artykuł powstał we współpracy z MC Mart / AliExpress.