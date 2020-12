Ta szczoteczka do zębów to świetny gadżet, ale nie tylko. To też narzędzie, które pozwoli ci naprawdę zadbać o zdrowie jamy ustnej. Teraz Oclean Xpro możesz kupić zdecydowanie taniej.

Zadbaj o zdrowie jamy ustnej

Czy wiesz, że prawie połowa ludzi na świecie cierpi z powodu tych lub innych chorób jamy ustnej? Taką informację podaje WHO, dodając też, że najbardziej narażone na nie są dzieci i kobiety w ciąży. Ba, bakterie na zębach i języku mogą nawet zakazić płód i spowodować poważne problemy. Nawet bez świadomości tego faktu nikt chyba nie ma jednak wątpliwości, że utrzymywanie zdrowia jamy ustnej to coś bardzo ważnego.

Dobra wiadomość na dziś? Szczotkowanie zębów to najskuteczniejszy sposób, by zablokować choroby jamy ustnej – to też informacja od WHO. Dentyści zaś jednogłośnie przyznają, że szczoteczki elektryczne są znacznie skuteczniejsze niż te tradycyjne. Im wydajniejsze, tym lepiej, ale ważne też, by odnajdywały złoty środek pomiędzy skutecznością a delikatnością – dla dobra dziąseł.

Elektryczna szczoteczka Oclean Xpro – to ma sens

Oclean Xpro to jedna ze szczoteczek, w których właśnie na to postawiono. Z jednej strony wibruje z częstotliwością 42 000 ruchów na minutę i nieprzerwanie generuje mikrobąbelki – to razem znacząco przyspiesza i zwiększa efektywność czyszczenia powierzchni zębów i szczelin między nimi. Wygięte w trójwymiarowy łyk, antybakteryjne i odporne na zużycie włosie DUPONT dociera do każdego zakamarka i pomaga pozbyć się nalotu, plam, płytki, a nawet kamienia nazębnego.

Z drugiej zaś Xpro to szczoteczka wyjątkowo delikatna. Intensywność szorowania można regulować w zakresie aż 32 poziomów. Służy do tego kolorowy wyświetlacz dotykowy (zresztą, niemałych rozmiarów). Po co komu ekran w szczoteczce? Cóż – może być nawet bardziej praktyczny niż się wydaje. Oprócz wspomnianej już funkcji z jego pomocą szybko i wygodnie wybierzesz tryb czyszczenia, nastawisz timer, podejrzysz fragmenty jamy ustnej wymagające dodatkowego szczotkowania, sprawdzisz stan naładowania i… wiele, wiele więcej.

Smart-szczoteczka do zębów

W tytule określiliśmy tę szczoteczkę jako „smart”. O kilku przemawiających za tym argumentach już wspomnieliśmy – to choćby dotykowy ekran czy możliwość podejrzenia, które fragmenty jamy ustnej już szczotkowaliśmy, a które nie (za co odpowiada precyzyjny, 6-osiowy żyroskop). Nie mniej ważna jest aplikacja na telefon, oferująca spersonalizowany program mycia zębów. Jest on dostosowany do różnych grup użytkowników, ale w razie czego możesz też samodzielnie go zmodyfikować.

Szczoteczka w dodatku samodzielnie obniża szybkość ruchów główki, gdy tylko wykryje, że szorujemy zęby za mocno. Krótko mówiąc: dba o to, żebyśmy sobie jak najbardziej pomagali i jak najmniej szkodzili. Wisienką na torcie jest natomiast akcesorium, pełniące równocześnie funkcję uchwytu i ładowarki. Skoro już przy niej jesteśmy – jedno ładowanie trwa zaledwie 2 godziny i wystarcza nawet na 30 dni działania.

Ile kosztuje Oclean Xpro? Z tym kodem mniej

Normalnie szczoteczka Oclean Xpro na AliExpress kosztuje 125 dolarów, ale aktualnie można ją kupić za 65 dolarów. Co więcej, jeśli wykorzystasz kod promocyjny XPROMO12, to cena obniży się jeszcze o 5 dolarów: do 60 dolarów. Za narzędzie, które może skutecznie zapobiegać chorobom jamy ustnej, to chyba wcale nie taka wysoka cena. Do tego możesz liczyć na bezpłatną dostawę w 3 dni z magazynu w Polsce.

Artykuł powstał we współpracy z AliExpress/Oclean.