Zaatakowanie Ukrainy przez Rosję od razu przywołuje temat sankcji, które mogą być nałożone na agresora – mówi się, że jedną z nich ma być odcięcie od systemu SWIFT. Skuteczność takiego działania jednak wcale nie jest taka oczywista.

Rosja została obciążona różnymi sankcjami, jednak najostrzejszym krokiem ma być odcięcie od systemu SWIFT – ostatnio takie ostrzeżenia pojawiają się zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Co to oznaczałoby dla Rosji i zachodnich krajów?

Co to jest SWIFT? SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to bezpieczny, międzynarodowy kanał przesyłania zabezpieczonych informacji oraz zleceń płatności między organizacjami finansowymi na całym świecie. Do systemu należy kilkanaście tysięcy organizacji z całego świata, w tym banki, domy maklerskie, giełdy oraz inne instytucje finansowe.

Co będzie oznaczać odcięcie Rosji od SWIFT?

Odcięcie od systemu SWIFT może mieć bardzo poważne skutki dla agresora, bo instytucje finansowe nie będą mogły transferować pieniędzy do tego kraju (lub musiałyby się posługiwać listami i faksami, co wydłużałoby transakcje i byłoby drogie). Do tej pory podobne działania wystosowano tylko przeciwko Iranowi i Korei Północnej.

Takie sankcje będą miały poważne skutki ekonomiczne – w 2014 roku były rosyjski minister finansów Aleksiej Kudrin powiedział, że utrata dostępu do SWIFT wyrządziłaby krajowi szkody porównywalne do utraty 5% rocznego PKB jego gospodarki.

Sprawa jednak nie jest taka oczywista, bo wprowadzenie sankcji mogłoby mieć również negatywne skutki dla zachodu. Płatności z wykorzystaniem SWIFT są przejrzyste amerykańskich agencji wywiadowczych, dzięki czemu mogą one śledzić operacje finansowe Rosji. Po odcięciu byłoby to znacznie utrudnione. Takie działanie mogłoby też działać na niekorzyść zachodnich gospodarek, a do tego zacieśnić współpracę z Chinami (mającą swój system przesyłania płatności CIPS).

Czy Rosja zostanie odcięta od SWIFT? Reuters, powołując się kilka źródeł, sugeruje, że obecnie jest mało prawdopodobne, by Unia Europejska na tym etapie podjęła kroki w celu odcięcia Rosji od systemu SWIFT. Na stole są jednak inne opcje - wcześniej mówiło się o zablokowaniu dostęp do banków i zamrożeniu rosyjskich aktywów oraz odcięciu reżimu od zawansowanych technologii ze Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Business Insider, Ale Bank, Reuters