Komisja Europejska zablokuje dostęp do banków i zamrozi rosyjskie aktywa

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała dziś o planach nałożenia sankcji na Rosję z tytułu prowadzenia działań wojennych z Ukrainą. Największy cios ma dotyczyć zablokowania banków i infrastruktury technologicznej Rosji.

Wojna Rosja-Ukraina: KE nałoży sankcje i zablokuje dostęp do banków

W związku z rozpoczęciem działań wojskowych przez Rosję na terenie Ukrainy, przewodnicząca Komisji Europejskiej informuje o nałożeniu "pakietu masywnych, precyzyjnie opracowanych sankcji”.

Reakcja Europy na atak Rosji na Ukrainę ma najbardziej uderzyć w technologiczną infrastrukturę Rosji - “Zablokujemy dostęp do technologii na rynkach kluczowych dla Rosji. Zamrozimy aktywa rosyjskie w UE i zablokujemy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych” - mówi Ursula von der Leyen.

Rosja ma zostać odcięta od dostępu do nowych technologii również przez Stany Zjednoczone.

“Ukraina zwycięży” - zapowiada przewodnicząca KE

Sankcje nałożone na Rosję mają uderzyć w interesy Kremla i jednocześnie ograniczyć zdolności do prowadzenia wojny.

“Pociągniemy Putina do odpowiedzialności za to, co się stało (...) Obejmiemy nimi [red. sankcjami] strategiczne obszary gospodarki rosyjskiej. Ukraina zwycięży.” - kończy krótki komunikat von der Leyen.

Wojna Rosja-Ukraina: Polskie banki na razie są bezpieczne

Decyzja Komisji Europejskiej w kontekście zablokowania rosyjskich banków nie powinna odbić się echem w przypadku polskich instytucji finansowych. Polska nadal jest podłączona do międzynarodowego systemu SWIFT (który umożliwia wykonywanie przelewów międzypaństwowych).

Jedyne skutki wojny Rosja-Ukraina, które możemy obecnie obserwować w Polsce to załamanie wielu spółek notowanych na giełdzie. Spadki poza polskim Allegro (otwarcie -13%) dotyczą również gigantów, takich jak Apple, Google, czy Amazon.