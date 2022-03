Takiej okazji nie możesz przegapić. Pospiesz się, a smartfona Apple iPhone 12 kupisz dziś w cenie zdecydowanie niższej niż zazwyczaj.

Smartfon iPhone 12 za 3279 zł ( 3849 zł )

Powiedzmy to sobie wprost: Apple iPhone 12 to jeden z najlepszych smartfonów, jakie można dziś kupić. Nawet jeśli nie bardzo różni się od poprzednika, to trudno cokolwiek konkretnego mu zarzucić. Jedynie cena mogła dotąd odstraszać, ale jeśli się pospieszysz, to i ona nie będzie problemem. W promocji dostępny jest wariant w kolorze białym ze 128 GB pamięci – tańszy o 15% względem standardowej ceny.

Okazja dnia – krótko i na temat: Co? iPhone 12 (128 GB) w kolorze białym

Gdzie? Amazon.pl

Za ile? 3279 złotych

Do kiedy? Do wyczerpania zapasów

Dla kogo? Dla wszystkich, bez kodu

EDIT: Promocja dostępna jest również w marketplace MORELE.

benchmark.pl współpracuje z partnerami handlowymi w ramach afiliacji.