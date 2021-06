Old World wreszcie ma datę premiery. Kiedy przekonamy się, czy seria Civilziation doczekała się poważnego rywala? Okazuje się, że prędzej niż się spodziewaliśmy.

Zobacz najnowszy zwiastun Old World i poznaj datę premiery gry

Od roku znajduje się w programie wczesnego dostępu i wreszcie nadszedł czas, by go opuściła. W pełnej wersji gra Old World zadebiutuje 1 lipca 2021 roku – taką informacją pochwaliło się odpowiedzialne za ten tytuł studio Mohawk Games. Produkcja będzie dostępna wyłącznie na PC, tylko w Epic Games Store.

Old World – losy dynastii zależą od ciebie

Przypomnijmy, że Old World to turowa, historyczna, cywilizacyjna strategia 4X. Całymi garściami czerpie z klasyki, takiej jak Civilization, ale też wprowadza powiew świeżości, choćby poprzez większą swobodę. Przede wszystkim jednak podczas rozgrywki piszemy nie tyle historię cywilizacji, co losy dynastii – na tronie zasiadają kolejni władcy, a każdy z nich ma swoje ambicje do spełnienia. Istotną rolę odegra fabuła, będąca (niepowtarzalnym) zlepkiem wydarzeń zainspirowanych prawdziwą historią świata.

Oprócz „singla” Old World zaoferuje także rozgrywkę wieloosobową w kilku różnych trybach oraz z wieloma opcjami do wyboru. Twórcy robią, co mogą, by nie tylko zachęcić, ale też zatrzymać graczy.

A wiesz, że głównym projektantem Old World jest Soren Johnson, w którego dorobku znajduje się również Civilization IV? To brzmi jak niezła rekomendacja, prawda? Do tego muzykę skomponował autor ścieżki do „czwartej Cywilizacji” – Christopher Tin. I jak tu nie czekać?

Nie jedna, a dwie cywilizacyjne strategie w wakacje. Pamiętaj też o Humankind

A zatem 1 lipca na rynku zadebiutuje Old World, a półtora miesiąca później – 17 sierpnia – doczekamy się premiery Humankind (sprawdź naszą zapowiedź). W jednej i drugiej grze widzimy poważnego konkurenta dla Civilization i zanim wakacje dobiegną końca, będziemy wiedzieli, czy marka Sida Meiera musi obawiać się o swoją pozycję, czy też ta jest niezagrożona. Podziel się w komentarzu tym, jakiego wyniku się spodziewasz.

Źródło: Mohawk Games, Rock Paper Shotgun, Gamasutra