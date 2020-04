Old World to tytuł najnowszej strategii dla miłośników rozgrywki w stylu Civilization. Przez wieki będziemy tworzyć nie tylko swoje imperium, ale też dynastię, która będzie sprawować w nim władzę. Zapowiada się wyśmienicie.

Zapowiedź Old World. Konkurencja dla Civilization? A może krok naprzód?

Nad Old World czuwa studio Mohawk Games i Soren Johnson, a więc projektant, który dał nam (według wielu) najlepszą strategię tego typu w historii – Civilization IV. To nowe dzieło ma być poważną konkurencją dla Cywilizacji, ale też wpuszczeniem świeżego powietrza do gatunku. Dzięki temu syndrom jeszcze jednej tury ma być wyczuwalny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Na dobry początek spójrzmy na oficjalny zwiastun…

Zobacz najnowszy zwiastun Old World, zapowiadający grę studia Mohawk Games:

W Old World nie wcielamy się w pojedynczego władcę, lecz przejmujemy kontrolę nad całą dynastią. Każdy kolejny przywódca musi udowodnić swoją wartość i spłodzić następcę tronu. Gdy umrze, dziedzic zajmuje jego miejsce i wybiera ambicję – najlepiej dopasowaną do aktualnej sytuacji na świecie, a twórcy przygotowali przeszło 1000 unikalnych zdarzeń, w dużej mierze inspirowanych prawdziwą historią.

Każda kolejka w grze to jeden rok. W tym czasie można wydać daną liczbę rozkazów z puli – to może być szkolenie i przemieszczanie jednostek, walka lub działania dyplomatyczne, stawianie budynków i cudów architektonicznych itp. Szczególnie imponujące mają być systemy rozwoju technologii i handlu.

Ale czy w ogóle będziemy mogli zagrać? To dobry moment, by to zweryfikować. Podkreślmy więc, że gra Old World zmierza wyłącznie na pecety, a tymczasem…

Sprawdź minimalne i zalecane wymagania Old World. Nie są szczególnie wysokie

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: intel Core i3 2,5 GHz lub AMD Phenom II 2,6 GHz

2,5 GHz lub 2,6 GHz Pamięć: 4 GB RAM i 10 GB miejsca na dysku

i 10 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTS 450 lub Radeon HD 5570

Wymagania zalecane:

Jeśli wasze pecety sobie poradzą i jesteście zainteresowani zakupem, to możecie już składać zamówienie przedpremierowe w sklepie Epic Games Store. Cena? 139 złotych. Z kolei rynkowa premiera w programie wczesnego dostępu odbędzie się pod koniec wiosny tego roku.

Pamiętajcie też o Humankind. Czy Cywilizacja może mieć wkrótce problem?

Przypomnijmy, że trwają również prace nad inną strategią w tym stylu, mianowicie Humankind studia Amplitude. Kliknijcie jej tytuł, aby dowiedzieć się więcej i dajcie znać w komentarzach, czy wierzycie w to, że jej lub właśnie Old World uda się stanąć do równej walki z serią Civilization. Czy pozycja tej ostatniej może być według was zagrożona?

