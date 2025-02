Podczas tegorocznych finałów Intel Extreme Masters w Katowicach firma HP przedstawiła najnowszą linię urządzeń dla graczy, w tym laptop Omen Max 16 oraz monitor Omen Transcend 32.

Podczas Intel Extreme Masters 2025 firma HP przedstawiła szeroką gamę nowości dla graczy, w tym laptopa Omen Max 16, który gwarantuje wyjątkową wydajność zarówno w domu, jak i w podróży. Odwiedzający stoisko mogli także wypróbować najnowsze myszki HyperX Pulsfire Saga i Saga Pro. Co wiemy o tych urządzeniach?

Laptop Omen Max 16 w szczegółach

Sercem tego modelu jest procesor Intel Core Ultra 9, oparty na technologii wielordzeniowej, zaprojektowanej z myślą o zwiększeniu wydajności w wybranych aplikacjach. W połączeniu z kartą graficzną serii NVIDIA GeForce RTX 5000, system gwarantuje imponującą moc obliczeniową opartą na sztucznej inteligencji oraz realistyczne efekty wizualne.

Omen Max 16 wykorzystuje Omen Tempest Cooling Pro. Inżynierowie HP zastosowali hybrydowy materiał Cryo Compound, który łączy cechy ciekłego metalu i smaru, zapewniając skuteczne odprowadzanie ciepła przez tylne otwory wentylacyjne. Dodatkowo, technologia Fan Cleaner pozwala wentylatorom na zmianę kierunku obrotów, co skutecznie usuwa kurz z wnętrza urządzenia.

Omen Gaming Hub z trybem Unleashed daje pełną kontrolę nad wydajnością laptopa. Użytkownicy mogą regulować ustawienia zasilania, wybierając pomiędzy maksymalną mocą a zrównoważonym użytkowaniem. Dodatkowo, funkcja Intel Turbo Boost dynamicznie dostosowuje wydajność systemu w zależności od jego obciążenia.

Omen Max 16 to pierwszy laptop HP wyposażony w technologię Ultra Low Latency Gen 3. Dzięki obsłudze najnowszego standardu Wi-Fi 6E urządzenie oferuje gigabitową prędkość transmisji danych i minimalne opóźnienia. Dodatkowo, zastosowanie technologii Bluetooth 5.3 gwarantuje stabilne połączenie z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi.

Pod względem dźwięku laptop został dostrojony przez ekspertów HyperX, co zapewnia czysty i szczegółowy dźwięk. Użytkownicy mogą jednocześnie podłączyć do trzech kompatybilnych urządzeń audio, co zwiększa możliwości konfiguracji dźwiękowej. Wbudowane głośniki dostarczają immersyjnych wrażeń bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu.

Monitor Omen Transcend 32

Dopełnieniem gamy produktów gamingowych jest najnowszy monitor Omen Transcend 32, stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach. Urządzenie wykorzystuje zaawansowaną technologię wyświetlania QD-OLED 4K z odświeżaniem na poziomie 240 Hz, gwarantując wyjątkową jakość obrazu i niezwykle płynną rozgrywkę.

Aplikacja Omen AI Beta

Podczas IEM 2025 pokazano możliwości aplikacji Omen AI Beta, która ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu optymalizacji rozgrywki. To innowacyjne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, stworzone z myślą o graczach ceniących płynność i wysoką liczbę klatek na sekundę.

Aplikacja automatycznie analizuje konfigurację sprzętową i systemową, rekomendując optymalne ustawienia dostosowane do konkretnej gry. Dzięki adaptacji w czasie rzeczywistym Omen AI dynamicznie optymalizuje wydajność nawet podczas rozgrywki. Na początek wspiera Counter-Strike 2, ale z czasem zostanie rozszerzona o kolejne popularne tytuły. To narzędzie ma potencjał, by znacząco poprawić jakość rozgrywki i wyeliminować konieczność ręcznej konfiguracji.

Myszki gamingowe

HyperX Pulsefire Saga Pro to mysz gamingowa oferująca aż 16 różnych konfiguracji, dzięki wymiennym elementom dostosowującym się do różnych stylów chwytu. Dzięki magnetycznemu mocowaniu komponentów można szybko i bez użycia narzędzi zmieniać jej kształt zgodnie z własnymi preferencjami. Z wagą zaledwie 72 g, mysz zapewnia lekkość i wysoki komfort użytkowania. Jej precyzję gwarantują przełączniki optyczne, a długi czas działania zapewnia bateria wytrzymująca do 90 godzin na jednym ładowaniu.

Pulsefire Saga Pro obsługuje zarówno łączność 2,4 GHz, jak i Bluetooth, a na laptopach Omen można skorzystać z funkcji Instant Pair. Dla osób preferujących przewodowe rozwiązania dostępna jest wersja Pulsefire Saga.