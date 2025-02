Szalona promocja. Flagowy Samsung to najlepszy wybór w takiej cenie

Najtańszy przedstawiciel flagowej serii Galaxy S jest teraz w promocji. W oficjalnym sklepie Samsunga i u partnerów kupisz go w cenie niskiej, jak nigdy dotąd.

Po średnio udanym Samsungu Galaxy S23 FE, Koreańczycy w zeszłym roku zaprezentowali następcę. Galaxy S24 FE to jeden z najlepszych Samsungów i jednocześnie najtańszy model flagowej serii Galaxy S. Dotychczas był niezłym wyborem dla osób, które szukają urządzenia z najwyższej półki, ale nie chcą za nie płacić 4-5 tys. zł. Najnowsza promocja w oficjalnym sklepie Samsunga pozwala natomiast kupić smartfona tak tanio, jak nigdy dotąd.

Samsung Galaxy S24 FE w świetnej promocji. Najlepszy wybór w takiej cenie

Regularna cena Samsunga Galaxy S24 FE w oficjalnym sklepie producenta wynosi 2689 zł (wersja z 8 GB RAM i pamięcią 128 GB). W najnowszej promocji możemy natomiast dostać zwrot o wartości 600 zł. W związku z tym tańszy flagowiec Samsunga kosztuje nieco poniżej 2100 zł. W podobnej cenie zwykle możemy kupić znacznie gorsze urządzenia Samsunga, jak Galaxy A55 5G.

Promocja obowiązuje w dniach 10-23 lutego 2025 r. Aby dostać zwrot należy też aktywować sprzęt w Polsce (z kartą SIM) przed 2. marca. Konieczne będzie zalogowanie się w aplikacji Samsung Members i wysłania wniosku - formularza zgłoszeniowego. Mamy na to czas do 9. marca, a pieniądze trafią do nas przelewem w ciągu maksymalnie 14 dni.

Galaxy S24 FE objęte są promocją w oficjalnym sklepie Samsunga, a także u partnerów - operatorów GSM (Play, Plus, Orange, T-Mobile) i w sklepach (Komputronik, X-Kom, RTV Euro AGD, Media Expert, MediaMarkt).

Samsung Galaxy S24 FE

Historia Samsungów tej serii zaczęła się wraz z premierą Galaxy S20 FE. Koreański producent zaprezentował urządzenie z wieloma cechami flagowca (świetny aparat, wydajny procesor, rewelacyjny ekran, wodoszczelna obudowa IP68, głośniki stereo, itp.), ale w znacznie niższej cenie. Samsung Galaxy S24 FE został zbudowany według tych samych zasad. Mamy w nim flagowy (choć z nieco obniżonym taktowaniem) procesor Exynos 2400e oraz 8 GB RAM. Bateria o pojemności 4500 mAh ma możliwość ładowania bezprzewodowego. Szklano-metalowa obudowa jest wodoszczelna (certyfikat IP68), są w niej dobre głośniki stereo i skaner linii papilarnych w ekranie.

Użytkownicy docenią bardzo dobry aparat z tyłu - główny 50 MP ma optyczną stabilizację obiektywu, tak samo jak teleobiektyw (3-krotny zoom optyczny). Uzupełnieniem jest aparat szerokokątny. W telefonie mamy zbiór inteligentnych narzędzi Galaxy AI, a także gwarancję wieloletniego wsparcia aktualizacjami oprogramowania.