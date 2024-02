OnePlus 12R ma słabszą specyfikację niż przekonywał producent. Firma ma ważny komunikat dla klientów.

OnePlus 12 to najnowszy flagowiec marki, który tuż po premierze doczekał się nieco uboższego wariantu o oznaczeniu 12R. Firma przekonywała, że ten - mimo niższej ceny - wykorzystuje ten sam rodzaj superszybkiej pamięci. Okazało się jednak, że doszło do pomyłki.

OnePlus 12R jednak z pamięcią UFS 3.1. Polski oddział zapowiada rekompensatę dla klientów

W materiałach promocyjnych producent przekonywał, że wyższe wersje pamięciowe OnePlusa 12R wykorzystują nowy typ pamięci o oznaczeniu UFS 4.0. Do opublikowanych danych technicznych wkradł się jednak błąd - tak naprawdę użyta pamięć to UFS 3.1.

Czy to duża różnica? Według specyfikacji standardów opublikowanej przez Samsunga, kości UFS 4.0 cechuje:

prędkość do 23,2 Gb/s na linię (wzrost z 11,6 Gb/s w UFS 3.1);

prędkość zapisu sekwencyjnego do 2800 MB/s (wzrost z 1200 MB/s w UFS 3.1);

prędkość odczytu sekwencyjnego do 4200 MB/s (wzrost z 2100 MB/s MB/s w UFS 3.1);

zużycie 1 mA energii na każde 6,0 MB/s sekwencyjnego zapisu (o 46 proc. wyższa energooszczędność względem USF 3.1).

Standard UFS 4.0 zapewnia nawet dwukrotnie szybsze zapisywanie i odczytywanie danych, co ma się przełożyć na ogólną poprawę prędkości działania telefonu.

Jako że wspomniany smartfon jest dostępny w Polsce, rodzimy oddział marki odniósł się do sprawy w przesłanym do nas oświadczeniu. "OnePlus Polska pracuje obecnie nad zaproponowaniem nabywcom smartfonów OnePlus 12R rekompensaty. W najbliższym czasie poinformujemy o rozwiązaniu" - czytamy w otrzymanym mailu.

Błędna specyfikacja telefonu. Co na to polskie prawo?

Polskie przepisy dopuszczają możliwość ubiegania się o zwrot pieniędzy za zakupione protykty z tytułu niezgodności towaru z umową. Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego "(...) rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli (...) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego".

Oczywiście nie mam kompetencji, by ze 100-procentową pewnością ocenić, czy te przepisy mają zastosowanie w tym konkretnym przypadku. Wygląda jednak na to, że klienci, w przypadku których informacja o pamięci UFS 4.0 wpłynęła na decyzję o zakupie OnePLusa 12R, mają prawo po swojej stronie.

Poniżej przytaczamy przetłumaczoną treść oświadczenia, które prezes OnePlusa - Kinder Liu - wystosował na stronie marki:

Witajcie przyjaciele,

Cieszę się, że tak wielu z Was zaczyna otrzymywać urządzenia z serii OnePlus 12 i może na własnej skórze doświadczyć wszystkich ich niesamowitych, nowych funkcji.

Dziś zwracam się do Was, aby poinformować, że popełniliśmy błąd w naszej komunikacji dotyczącej OnePlus 12R i wyjaśnić, co będzie dalej.

Podczas premiery OnePlus 12R ogłosiliśmy Trinity Engine, nowy zestaw algorytmów, które pomagają utrzymać pamięć i przestrzeń dyskową telefonu działającą szybko i płynnie przez wiele lat. Ze względu na błąd stwierdziliśmy, że pamięcią masową wzmocnioną przez Trinity Engine w niektórych wariantach telefonu będzie UFS 4.0. Mogę teraz potwierdzić, że pamięć masowa we wszystkich wariantach OnePlus 12R jest nadal wzmocniona przez Trinity Engine, ale tak naprawdę jest to UFS 3.1.

Pamięć masowa UFS 3.1 to ta sama szybka pamięć, którą można znaleźć w telefonach takich jak OnePlus 11, więc Twój telefon nadal będzie działał bardzo dobrze podczas odczytu i zapisu w pamięci. OnePlus 12R nadal ma wszystkie nowe funkcje Trinity Engine, które ogłosiliśmy podczas premiery, takie jak uruchamianie aplikacji szybciej niż kiedykolwiek i utrzymywanie ich otwartych przez okres do 72 godzin. Został on także w pełni przetestowany przy użyciu pamięci UFS 3.1. Mogę również potwierdzić, że OnePlus 12R został w pełni certyfikowany przez TUV SUD przy użyciu pamięci UFS 3.1 i – w konsekwencji – posiada certyfikat płynnego działania przez 48 miesięcy. Twój OnePlus 12R pozostanie szybki i płynny w działaniu przez długi czas.

W imieniu naszego zespołu chciałbym przeprosić wszystkich za ten błąd. Nadal jesteśmy bardzo podekscytowani wprowadzeniem na rynek OnePlus 12 i OnePlus 12R. Mamy nadzieję, że pokochasz swój telefon, gdy tylko do Ciebie dotrze. Oczywiście rozumiem, że niektórzy z Was, którzy zakupili lub zamówili OnePlus 12R w przedsprzedaży, mogą chcieć omówić tę sytuację z naszym zespołem. Zachęcam do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta poprzez zwykłe kanały.