Akcesoria do telefonów

Pierwszy zegarek OnePlusa spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony recenzentów i użytkowników, ale producent się nie poddaje. Nowy ma być dużo lepszy.

OnePlus Watch został zaprezentowany w marcu 2021 roku. Choć firma wkroczyła na ten rynek późno i miała czas na wyciągnięcie wniosków z ruchów konkurencji, jej debiut był średnio udany.

Chiński smartwatch cechował się co prawda niezłą jakością wykonania i długim czasem pracy na baterii, ale wielu użytkowników krytykowało ograniczone i niedopracowane oprogramowanie czy nawet problemy z działaniem krokomierza.

Jako że wkrótce OnePlus Watch będzie obchodził swoje trzecie urodziny, a wciąż nie doczekał się następcy, mogło się wydawać, że firma dała sobie spokój z tym segmentem rynku. Najwidoczniej jednak postanowiła wykorzystać długą przerwę na dopracowanie drugiej generacji.

OnePlus Watch 2 zapowiedziany

Na oficjalnym forum OnePlusa pojawiła się tajemnicza grafika ze sloganem “Już czas, by zrobić to dobrze”. Widać na niej zarys zegarka, którego kształt idealnie pokrywa się z wizualizacjami, które trafiły do sieci w styczniu.

OnePlus Watch 2 - wizualizacja na podstawie przecieków (fot. OnLeaks / MySmartPrice)

Według wcześniejszych przecieków, OnePlus Watch 2 ma mieć okrągły ekran AMOLED 1,43 cala, Snapdragona W5 Gen 1 oraz - przede wszystkim - system Wear OS 4.

Spodziewana wymiana autorskiego oprogramowania na system Google’a zwiastuje dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji i aplikacji. Raczej nie obejdzie się jednak bez kompromisów, bo należy oczekiwać, że deklarowany czas pracy zostanie skrócony z 2 tygodni do 2-3 dni.

Oczekuje się, że OnePlus Watch 2 zostanie zaprezentowany podczas targów Mobile World Congress 2024, które startują 26 lutego.