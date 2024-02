Jeśli kupiłeś OnePlusa 12R i - mimo wpadki ze strony producenta - zdecydujesz się go nie zwracać, czeka na ciebie rekompensata.

Przypomnijmy: OnePlus 12R promowany był jako smartfon, który - podobnie jak flagowy OnePlus 12 - wykorzystuje superszybką pamięć UFS 4.0. Już po starcie sprzedaży okazało się jednak, że w tańszym modelu użyto kości starszego typu UFS 3.1.

W takiej sytuacji polskie prawo gwarantuje klientom możliwość odstąpienia od umowy, czyli oddania telefonu i otrzymania zwrotu pieniędzy. Polski oddział producenta ogłosił jednak, że osoby, które zakupionego OnePlusa 12R nie zwrócą, otrzymają w ramach rekompensaty plecak OnePlus Adventure Backpack Fresh Snow.

OnePlus Adventure Backpack Fresh Snow (fot. OnePlus)

Choć w oficjalnym komunikacie producent wspomniał, że wartość plecaka to 499 zł, to w jego własnym sklepie internetowym kosztuje on 89 euro, czyli równowartość 390 zł.

Klienci, którzy zakupili OnePlusa 12R z polskiej dystrybucji i zdecydowali się go zatrzymać, powinni:

wysłać maila na [email protected]; załączyć dowód zakupu, numer IMEI i adres do wysyłki prezentu; odczekać do 7 dni na realizację rekompensaty.

Pamięć UFS 4.0, której - wbrew wcześniejszym reklaracjom - w OnePlusie 12R zabrakło, cechuje:

prędkość do 23,2 Gb/s na linię (wzrost z 11,6 Gb/s w UFS 3.1);

prędkość zapisu sekwencyjnego do 2800 MB/s (wzrost z 1200 MB/s w UFS 3.1);

prędkość odczytu sekwencyjnego do 4200 MB/s (wzrost z 2100 MB/s MB/s w UFS 3.1);

zużycie 1 mA energii na każde 6,0 MB/s sekwencyjnego zapisu (o 46 proc. wyższa energooszczędność względem USF 3.1).

Prezes OnePlusa - Kinder Liu - wystosował także do klientów przeprosiny, których treść przytaczamy poniżej.

Drodzy Przyjaciele,

wielu z Was otrzymuje już najnowsze urządzenia z 12 serii OnePlus i testuje ich nowe funkcje. Piszę dziś do Was, ponieważ musimy się przyznać do błędu, który popełniliśmy w naszej komunikacji związanej z prezentacją OnePlus 12R.

Podczas premiery OnePlus 12R ogłosiliśmy Trinity Engine, czyli nowy zestaw algorytmów, które zapewniają szybką i płynną pracę pamięci urządzenia na lata. Z powodu błędu stwierdziliśmy, że w niektórych wariantach pamięcią ulepszoną przez Trinity Engine, będzie UFS 4.0. Jednakże mogę teraz potwierdzić, że we wszystkich wariantach OnePlus 12R zastosowaliśmy obsługiwaną przez Trinity Engine, pamięć masową UFS 3.1.

UFS 3.1 to ta sama pamięć, którą można znaleźć w telefonach takich jak OnePlus 11. Użytkownicy OnePlus 12R wykorzystując pamięć UFS 3.1, mogą nadal cieszyć się wszystkimi nowymi funkcjami Trinity Engine takimi jak szybsze niż kiedykolwiek uruchamianie i utrzymywanie aplikacji działających w tle do 72 godzin. Ponadto, OnePlus 12R, działający z pamięcią UFS 3.1 otrzymał certyfikat TUV SUD i – nadal ma certyfikat płynnego działania przez 48 miesięcy. Oznacza to, że Wasz OnePlus 12R będzie działać płynnie i szybko przez długi czas.

W imieniu naszego zespołu chciałbym przeprosić wszystkich za ten błąd. Rozumiem, że niektórzy z Was, którzy kupili lub zamówili OnePlus 12R w przedsprzedaży, będą chcieli omówić tę kwestię, dlatego zachęcam do skontaktowania się z naszym zespołem obsługi klienta.

Źródło: OnePlus Polska