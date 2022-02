Na portalu, który umożliwia dzielenie się wybranymi treściami (głównie zdjęciami i filmami) właściciela profilu ze swoimi fanami (odpłatnie) zablokowano właśnie konta Rosjanek i Białorusinek. „Modelki” są oburzone i twierdzą, że straciły środki niezbędne do życia.

OnlyFans banuje „modelki” z Rosji i Białorusi

Czym właściwie jest OnlyFans? W założeniu miał być miejscem, gdzie każdy twórca może podzielić się ze swoimi fanami materiałami niedostępnymi na publicznych platformach społecznościowych.

Ostatecznie interes na OnlyFans zwęszyły modelki, które publikują na swoich profilach treści pornograficzne lub erotyczne. To wszystko oczywiście nie za darmo - a w ramach miesięcznego „abonamentu”.

OnlyFans to w skrócie miejsce, gdzie za miesięczną opłatę mamy dostęp do ekskluzywnych treści konkretnego twórcy. Najczęściej są to materiały erotyczne.

Z racji trwającej obecnie inwazji Rosji na Ukrainę, właściciele serwisu OnlyFans postanowili ograniczyć dostęp, tj. zbanować konta należące do twórców pochodzących z Rosji oraz Białorusi.

Komunikat informujący o zablokowaniu konta na OnlyFans (Źródło: @Kanra_cosplay)

Co stracą dziewczyny z Rosji i Białorusi na OnlyFans?

Właściwie to wszystko. Modelki logując się na swoje konto OnlyFans zauważą komunikat informujący o trwającym procesie usuwania profilu. Razem z nim zablokowane są wszystkie zgromadzone środki pieniężne.

Co to oznacza? Ano tyle, że profile, które nie wypłaciły pieniędzy w jednym momencie straciły dostęp do wszystkich zebranych tam oszczędności. Internet został w kilka chwil zalany postami atakującymi właścicieli OnlyFans.

Modelki twierdzą, że bez ostrzeżenia zostały pozbawione pieniędzy do życia. Nie mają środków na zakupy, opłacenie mieszkania i generalnie - straciły pracę.

„Ludzie, którzy naprawdę uczestniczą w wojnie nie mają problemów, ale modelki i cosplayerzy nie mogą pracować i zarabiać. Dzięki za te »prawdziwe« działania” - pisze jedna z użytkowniczek OnlyFans.

Jak myślicie? Zachowanie OnlyFans jest w porządku? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: twitter.com