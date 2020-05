Weź udział w wydarzeniu Breakfast with Google i dowiedz się, jak można wykorzystać chmurowe rozwiązania, by poprawić efektywność pracy swojej i całego swojego zespołu.

Jak zrobić użytek z rozwiązań chmurowych podczas realizacji projektów oraz wykonywania codziennych zadań w zespołach? Na to dość obszerne pytanie konkretne odpowiedzi poznamy podczas Breakfast with Google – organizowanego przez Fly On The Cloud wydarzeniu, które serwis benchmark.pl objął patronatem medialnym.

Breakfast with Google w skrócie. Oto co musisz wiedzieć:

Kiedy? We wtorek, 26 maja 2020 roku – od godz. 09.30 do 12.30.

We wtorek, 26 maja 2020 roku – od godz. 09.30 do 12.30. Dla kogo? Dla przedsiębiorców, project managerów i nie tylko.

Dla przedsiębiorców, project managerów i nie tylko. Na jaki temat? Wykorzystania rozwiązań chmurowych w codziennych zadaniach.

Wykorzystania rozwiązań chmurowych w codziennych zadaniach. Ile to kosztuje? Nic – udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Udział jest bezpłatny, ale by uczestniczyć w wydarzeniu, trzeba się wcześniej zarejestrować. Zainteresowanych odsyłamy na oficjalną stronę.

Czego nauczysz się podczas Breakfast with Google?

Czas odpowiedzieć na pytanie o to, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu. Otóż jest tak dlatego, że w ramach Breakfast with Google przez trzy godziny swoim doświadczeniem i wiedzą dzielić będą się specjaliści z Fly On The Cloud i Softwaremill. Piątka prelegentów poruszy następujące tematy:

Jak zarządzać zespołami zdalnymi z aplikacjami G Suite?

Jakie są najlepsze dodatki w G Suite Marketplace?

Jak prowadzić efektywne spotkania online w Google Meet?

Jak Gmail może usprawnić pracę w zespołach?

Jak sprawnie skomunikować całkowicie zdalny zespół?

To mnóstwo cennych wiadomości dla właścicieli firm i menedżerów, którzy chcieliby wykorzystać rozwiązania chmurowe, aby poprawić efektywność pracy oraz usprawnić zarządzanie projektami, jak i poszczególnymi zadaniami.

Źródło: Fly On The Cloud, informacja własna

Czytaj dalej o efektywnej pracy: