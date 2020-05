Prezentacje komputerowe to jeden z najpopularniejszych sposobów przekazywania wiedzy innym użytkownikom. Najłatwiej przygotować je w aplikacji Microsoft Powerpoint.

Powerpointa znają wszyscy

Powerpoint, dostępny także w specjalnej wersji na Androida, to moja ulubiona aplikacja wśród narzędzi Microsoft i nie wyobrażam sobie tworzenia prezentacji w inny sposób. Tworzyłem tak pokazy do szkoły, na studiach i później w pracy. Jeszcze w czasach, gdy nikt nie wyobrażał sobie abonamentu na narzędzia Office.

Znaczenie i walory edukacyjne Powerpointa najlepiej docenią użytkownicy, którym dane było jeszcze pracować z foliami czy też transparencjami (tak określano slajdy wydrukowane na przezroczystym nośniku, które wyświetlano za pomocą rzutników).

I nie chodzi tu tylko o konieczność unikania błędów, bo to co trafiło na foliowy slajd można było poprawić jedynie pisakiem (najczęściej czerwonym). Prezentacje stworzone w Powerpoint można w dowolnej chwili dowolnie zmodyfikować, dostosować do aktualnej sytuacji, a nadto wzbogacić o elementy interaktywne i animowane. Powerpoint ma nawet funkcję nagrywania zawartości ekranu wraz z dźwiękowym komentarzem, by potem osadzić takie wideo w jednym ze slajdów.



Menu Wstawianie - lista obiektów, które możemy dołączyć do prezentacji Powerpoint

Wraz z Microsoft 365 dostajemy narzędzia, które czynią Powerpoint wyjątkowym

Oczywiście istnieją alternatywy dla Powerpoint, tak jak dla Worda czy Excela, ale to co dostajemy wraz z pakietem Microsoft 365, czyli narzędzie Pomysły dotyczące projektu, to coś wyjątkowego. Jest to wciąż rozwijana funkcja, ale już docenią ją wszyscy twórcy. Ci, którzy mają sprecyzowany plan na prezentację i materiały, ale przeraża je wizja żmudnego porządkowania treści na slajdzie, A także ci, którzy mają tylko suchy tekst bez ilustracji i grafik.

Nowe narzędzie Pomysły dotyczące projektu to także doskonałe źródło inspiracji w przypadku, gdy nie bardzo jesteśmy pewni jak chcemy wyrazić to co mamy do przekazania. Można to określić mianem syndromu pierwszego slajdu. Gdy już go stworzymy, będzie już z górki. Powerpoint pokazując pomysły, nawet jeśli nie są one najlepiej dopasowane do naszej wizji, rozrusza nasze szare komórki i zmobilizuje do pracy.

Oprócz narzędzia Pomysły dotyczące projektu wraz z debiutem Microsoft 365 do Powerpointa trafiło kilka innych narzędzi i zasobów. Prezentujemy je na załączonym wideo.

Microsoft Powerpoint - i co dalej?

Przyszłość Powerpointa rysuje się w jasnych barwach. To czego teraz potrzebujemy to rozwoju narzędzi automatyzujących tworzenie prezentacji. Są one niezależne od podstawowego interfejsu tej aplikacji, który od dawna nie ulega wielkim zmianom, co wbrew pozorom jest bardzo mocną stroną Powerpointa. Nawet jeśli minęło wiele lat od naszej ostatniej przygody z tym narzędziem, szybko odnajdziemy się w nowej wersji.

Microsoft Powerpoint można wykorzystywać ograniczając się do starszych znanych nam narzędzi, albo sięgać po nowe, które w naturalny sposób narzucą się nam w nowej wersji aplikacji. Intuicyjność i łatwość obsługi czynią Powerpoint popularnym w domowych i edukacyjnych (zarówno nauczyciel jak i uczeń) zastosowaniach. W tym ostatnim przypadku, w czasach gdy edukacja wymaga specjalnych narzędzi do nauczania zdalnego, przydatny jest też komunikator Microsoft Teams.

Tekst powstał we współpracy z Microsoft

