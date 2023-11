OpenAI nie zamierza spoczywać na laurach. Podczas swojej pierwszej konferencji dla programistów, laboratorium zapowiedziało nowy model językowy - GPT-4 Turbo, który usprawni aplikacje korzystające ze sztucznej inteligencji.

OpenAI to amerykańskie laboratorium badawcze, które opracowało model sztucznej inteligencji GPT (stosowany m.in. w popularnym czacie ChatGPT). Programiści stale dopracowują technologię. Podczas konferencji OpenAI DevDay zapowiedziano model GPT-4 Turbo. Lepszy, aktualniejszy, a do tego dużo tańszy.

GPT-4 Turbo poprawi możliwości sztucznej inteligencji

Zmiany? Dwie najważniejsze. GPT-4 Turbo dysponuje dużo nowszymi informacjami ze świata. Programiści zdradzili, że nadchodzący model został przeszklony na podstawie informacji z kwietnia 2023 roku Dla porównania, model GPT 4 bazował informacjach z września 2021 roku, co często ograniczało możliwości sztucznej inteligencji.

Do tego nowy model jest w stanie przetworzyć znacznie więcej danych wejściowych. Oficjalnie mówi się o 128 KB, co ma odpowiadać około 300 stronom tekstu. W przypadku poprzedniej wersji, technologia była ograniczona „tylko” do 32 KB. Parametr ma istotne znaczenie dla użytkowników. Lepsze możliwości przetwarzania danych pozwolą lepiej zrozumieć pytanie i wygenerować bardziej przemyślane odpowiedzi.

Poniżej możecie zobaczyć całą konferencję z OpenAI DevDay (na początku zapowiedziano model GPT-4 Turbo):

GPT-4 Turbo będzie tańszy w użytkowaniu

GPT-4 Turbo obecnie jest dostępny dla wszystkich programistów w wersji testowej, natomiast finalna wersja ma pojawić się w ciągu kilku najbliższych tygodni (nie podano tutaj jeszcze dokładnej daty).

Warto dodać, że nowy model będzie tańszy w użytkowaniu - dane wejściowe 3-krotnie, a wyjściowe 2-krotnie względem modelu GPT-4.

Będziemy bronić naszych klientów i pokrywać poniesione koszty, jeśli napotkają na roszczenia prawne dotyczące naruszenia praw autorskich.

- napisano w oświadczeniu OpenAI

OpenAI ogłosiło, że wprowadzi także program Copyright Shield - specjalny program, który zapewni użytkownikom korporacyjnym ochronę przed naruszeniem praw autorskich. Wcześniej podobne rozwiązania w swoich modelach wprowadził Microsoft i Google.

Źródło: The Verge, OpenAI