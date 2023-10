Cpl Poland i portale pracy Just Join IT oraz RocketJobs.pl postanowiły przyjrzeć się kwestii zatrudnienia Polaków w dobie rosnącej popularności AI. Oto wyniki badania "AI i rynek pracy w Polsce".

Research objął ponad 100 przedstawicieli firm oraz ponad 600 pracowników biurowych, a wnioski zaprezentowano w raporcie.

- Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy jest nieunikniony i zasługuje na uwagę zarówno ze strony pracodawców, jak i kandydatów. Pracownicy muszą być elastyczni i gotowi do nauki nowych narzędzi, co może stanowić wyzwanie, ale jednocześnie stworzy szanse na rozwój zawodowy. Z kolei pracodawcy, dzięki AI, mogą znacząco zautomatyzować niektóre stanowiska, co może prowadzić do redukcji etatów - wyjaśnia Katarzyna Piotrowska, Country Managerka Cpl Poland.

- Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a sztuczna inteligencja znacznie przyspiesza zachodzące na nim zmiany, m.in. wskazując nowe, bardziej opłacalne kierunki rozwoju firm. Nie pozostaje też bez wpływu na pracowników (...). Jednocześnie zmienią się kluczowe kompetencje, ułatwiające koegzystencję z AI. To zdolność krytycznego myślenia i efektywne komunikowanie się będą najbardziej cenione - dodaje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Polacy szybko przyswajają wiedzę o AI

61 proc. pracowników biurowych ocenia swój poziom wiedzy o sztucznej inteligencji jako dobry, natomiast 17 proc. jako zaawansowany. Z rozwiązań opartych na algorytmach korzysta profesjonalnie 6 proc. ankietowanych.

Wśród przedstawicieli firm z wiedzą ogólną o AI jest trochę gorzej: 38 proc. ocenia ją jako podstawową (w zestawieniu z 22 proc. pracowników), a 53 proc. jako dobrą. Do celów zawodowych sztucznej inteligencji używa 8,57 proc. badanych reprezentantów biznesu.

Jakie zawody przejmie sztuczna inteligencja?

Około 1/3 pracodawców uważa, że AI nie zastąpi pracowników, a co czwarty jeszcze nie wie, jak z tym będzie. Około 5 proc. badanych przewiduje, że wspomniana technologia w dalszej przyszłości wyprze niektórych pracowników, a niecałe 2 proc. uważa, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Obszary, w których zdaniem pracowników AI ma największe pole do popisu na polskim rynku pracy, to: tłumaczenia i copywriting (ponad 80 proc. wskazań), tworzenie grafik i obsługa klienta (ponad 65 proc. wskazań) oraz obróbka zdjęć i analiza/przetwarzanie danych (ponad 55 proc. wskazań). Na programowanie i doradztwo, np. w zakresie prawa, wskazuje ok. 35 proc. respondentów.

Jednocześnie 1,5 proc. ankietowanych uważa, że żaden z obszarów zawodowych nie zostanie zastąpiony.

Rozwój AI a wynagrodzenia

28 proc. pracowników twierdzi, że w wyniku rosnącej popularności rozwiązań opartych na algorytmach wynagrodzenia spadną, a 17 proc. wierzy, że będzie odwrotnie. Ponad połowa, bo 54 proc., przewiduje, że sztuczna inteligencja nie będzie miała żadnego wpływu na zarobki.

Pracodawcy są w tej kwestii bardziej spokojni. 60 proc. z nich przewiduje, że AI nie wpłynie na poziom wynagrodzeń. Jednak 23 proc. uważa, że wspomniana technologia przyczyni się do spadku zarobków. Jak będzie w rzeczywistości?

- AI ma już istotny wpływ na rynek pracy i ma potencjał do dalszego kształtowania wynagrodzeń w przyszłości (...). AI i robotyka mogą zastąpić niektóre rutynowe i powtarzalne zadania, co może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników do wykonywania tych zadań. W rezultacie niektóre stanowiska mogą ulec redukcji, co może wpłynąć na konkurencyjność na rynku pracy i obniżenie wynagrodzeń pracowników na tych stanowiskach - wyjaśnia Katarzyna Piotrowska.

Przedstawicielka Cpl Poland dostrzega jednocześnie w rozwoju sztucznej inteligencji szansę na tworzenie nowych miejsc pracy i dobre zarobki. - Pracownicy, którzy zdobędą umiejętności związane z AI, będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co może wpłynąć pozytywnie na wzrost ich wynagrodzeń. Programiści, inżynierowie ds. danych, analitycy danych i eksperci ds. uczenia maszynowego mogą już teraz cieszyć się wzrostem wynagrodzeń, ponieważ ich umiejętności są coraz bardziej cenne na rynku pracy - dodaje Katarzyna Piotrowska.

źródło: materiały prasowe