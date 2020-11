Opera to sposób na wygodniejsze przeglądanie Internetu. Dzięki nowej funkcji – jeszcze lepszy. Można sterować odtwarzaczem muzycznym z poziomu paska bocznego.

Opera jest niedoceniana, a za te funkcje wypadałoby ją docenić

Globalnie Opera ma jedynie około 2,5% udziału na rynku przeglądarek. W Polsce wygląda to trochę lepiej, bo z przeglądarki tej na swoim komputerze korzysta mniej więcej co dziesiąty użytkownik Internetu. Jeśli każdy z nich dba o aktualizacje, to jest w stanie docenić funkcje, których próżno szukać u konkurencji, a które faktycznie poprawiają komfort codziennego surfowania po stronach w sieci.

To na przykład wbudowany adblocker, bezpłatny VPN, automatyczny konwerter jednostek czy wyszukiwarka kart. Najciekawszy jest jednak pasek boczny, pozwalający robić najróżniejsze rzeczy bez konieczności opuszczania aktualnie odwiedzanej strony. W ten sposób szybko przejrzysz nie tylko historię czy zakładki, ale też skorzystasz z aplikacji. Od dłuższego już czasu możesz pozostawać w kontakcie ze znajomymi z Messengera czy WhatsAppa, a także przeglądać wpisy z Twittera czy Instagrama. Po ostatniej aktualizacji doszła kolejna opcja: bezpośrednio z paska bocznego możesz sterować odtwarzaczem muzycznym.

Steruj Spotify bez opuszczania strony, którą przeglądasz

Wbudowany odtwarzacz na pasku bocznym pozwala ci kontrolować muzykę z serwisów Spotify, Apple Music i YouTube Music. Możesz przełączać utwory i je wstrzymywać, a także sterować głośnością. Chodziło też o to, żeby ten odtwarzacz nie przeszkadzał. Dlatego jeśli zaczniesz oglądać jakiś filmik, muzyka zostanie spauzowana, a gdy skończysz oglądać – odtwarzanie automatycznie się wznowi. To naprawdę praktyczne.

Funkcje paska bocznego w Operze sprawiają, że po pierwsze: nie musisz mieć wielu pootwieranych kart w żaden sposób nie związanych z tym, co aktualnie robisz, a po drugie: możesz pozostawać na aktualnie odwiedzanej stronie i szybko tylko odrywać się od pracy – tak, jakby się sięgało po telefon. Pobierz Operę, jeśli chcesz i daj znać, co o tym myślisz?

Źródło: Opera, informacja własna

